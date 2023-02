Weghorst kan na bekerwinst wéér rekenen op kritiek maar heeft daar zelf lak aan

Maandag, 27 februari 2023 om 10:30 • Wessel Antes • Laatste update: 10:51

Wout Weghorst is in de wolken na het winnen van de EFL Cup met Manchester United. De dertigjarige spits kon na afloop van de met 2-0 gewonnen finale tegen Newcastle United rekenen op verdeelde kritieken vanuit de Britse media, maar zegt daar zelf goed mee om te kunnen gaan. “Dat is iets wat er mijn hele carrière al is en dat zal mijn hele carrière blijven”, aldus de aanvalsleider. Weghorst was met een assist op Marcus Rashford belangrijk bij het tweede doelpunt van the Red Devils.

The Sun beoordeelde Weghorst na afloop van de finale op Wembley met een 7. "Iedereen kan zien waarom Ten Hag hem opstelt, ook al is hij niet heel dreigend voor het doel", aldus het Britse tabloid. Ook kwaliteitskrant The Guardian schrijft positief over de inbreng van de spits. "Sinds Weghorst er is, heeft United al City en Barcelona verslagen, is in de topvier gekomen en trok de aandacht van mogelijke nieuwe eigenaren. En dat gebeurt dus allemaal in het Wout-tijdperk. This man is gold dust. United moet hem niet langer vastleggen, maar hang hem boven de stadionklok".

Het regionale Manchester Evening News, dat Weghorst regelmatig bekritiseert, geeft de rechtspoot een 6 voor zijn optreden. "Hij miste twee kansen, maar was aan de andere kant wel belangrijk bij de 2-0 van Rashford. De basisplek van Weghorst betaalde zich in die zin weer uit voor Ten Hag." The Daily Mail komt ook terug op zijn productiviteit. "Dat Weghorst startte was geen schok, ondanks zijn belabberde doelpuntengemiddelde. Ook na twaalf wedstrijden staat hij nog op pas één doelpunt."

Reactie Weghorst

De negentienvoudig international sprak zelf na de gewonnen finale over zijn criticasters. “Weet je wat het is... Dat is iets wat er mijn hele carrière al is en dat zal mijn hele carrière blijven. Ik ben inmiddels dertig jaar en heb geleerd om te kijken naar wat echt belangrijk is. Ik heb twaalf wedstrijden gespeeld sinds ik in Manchester ben en alle twaalf in de basis. Dus ik denk dat ik wel wat goeds heb gedaan”, aldus Weghorst tegenover de NOS.

Een dolgelukkige Weghorst voor de camera's van de NOS

Weghorst won zondag eindelijk een prijs als profvoetballer. Het winnen van de EFL Cup deed veel met de in Borne geboren spits, zo was te zien op de beelden na afloop. “Als je hem hebt gepakt en er is geleverd, een goede wedstrijd gespeeld, je hebt je bijdrage gehad. Dan zie je die fans gaan. Ik heb geleerd om dan een momentje te pakken en te genieten. Alles even in mezelf opnemen. Ik kan heel stoer en cool doen, maar ik sta hier gewoon als speler van Manchester United. In de finale. Ook nog winnen, belangrijk zijn bij de tweede goal. Dat is wel heel mooi.”