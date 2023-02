Fans FC Sion steken shirt Mario Balotelli in de fik: ‘Zweet of vertrek!’

Maandag, 27 februari 2023 om 09:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:37

FC Sion zit momenteel in een zware sportieve crisis. De Zwitserse ploeg wist twaalf competitieduels op rij niet te winnen. Tijdens de wedstrijd tegen St. Gallen (0-4 verlies) moest Mario Balotelli het bij de eigen achterban ontgelden. De spits werd twintig minuten voor tijd uitgefloten bij een wissel en supporters staken vervolgens een shirt van hem in de brand.

Balotelli werd afgelopen zomer met veel bombarie gepresenteerd door Sion. De 32-jarige spits kwam voor circa 2,6 miljoen euro over van het Turkse Adana Demirspor. Balotelli was sinds zijn komst goed voor vijf competitietreffers in twaalf duels, maar kan ook niet voorkomen dat Sion hekkensluiter Winterthur momenteel enkel op doelsaldo voor zich houdt.

REVOLTA DE TORCEDORES ?? Depois da derrota por 4 a 0 para o St. Gallen, um torcedor do Sion ateou fogo em uma camisa do atacante Mario Balotelli. ?? Reprodução/Internet pic.twitter.com/EsLX3T7LW7 — UOL Esporte (@UOLEsporte) February 26, 2023

De Zwitserse ploeg snakt naar een zege. Balotelli wordt vooral een gebrek aan inzet verweten. “Zweet of vertrek!”, beten supporters hem toe op het moment dat hij in de zeventigste minuut bij een 0-4 achterstand tegen St. Gallen werd gewisseld. Met de tiende competitienederlaag in zicht was voor de fans de maat vol. Er werd een shirt van Balotelli opgehangen aan de hekken en in de brand gezet.

Balotelli droeg tijdens de ruime thuisnederlaag ook de aanvoerdersband bij Sion. Zijn laatste doelpunt produceerde hij in november en van de vijf treffers maakte hij er drie uit een strafschop. Bij Adana Demirspor wist de markante spits het net juist wel eenvoudig te vinden. In de Turkse Süper Lig was hij vorig seizoen goed voor 18 doelpunten uit 31 duels.