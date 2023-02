Van Nistelrooij voorspelt gouden toekomst: ‘Hij wordt heel belangrijk voor PSV’

Zondag, 26 februari 2023 om 23:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:44

Ruud van Nistelrooij is dolblij met Johan Bakayoko. De trainer van PSV zag zijn pupil met twee assists een hoofdrol opeisen tegen FC Twente (3-1 winst) en vertelde op de persconferentie aan verslaggever Kalum van Oudheusden waarom de negentienjarige rechtsbuiten in januari niet naar Paris Saint-Germain mocht. "Dat was onbespreekbaar, omdat wij geloven dat hij in de toekomst een heel belangrijke speler wordt", aldus Van Nistelrooij.

PSV verkocht in de winter met Cody Gakpo en Noni Madueke zijn twee blikvangers op de vleugels. Toen PSG aan het eind van de transferperiode aanklopte met een bod van vijftien miljoen euro inclusief bonussen op Bakayoko, veegde PSV dat van tafel. Van Nistelrooij is daar blij mee. "Het is pas zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, maar wat hij nu al laat zien is heel knap. Dan kijk ik naar het aantal minuten dat hij heeft gemaakt en het rendement dat hij nu al laat zien." Bakayoko staat dit seizoen op vijf goals en drie assists in twintig optredens voor PSV 1.

Bakayoko bereidde zondag tegen FC Twente met voorzetten op Fábio Silva en Luuk de Jong twee kopdoelpunten voor. Dat de Belg de laatste weken in de basis staat bij PSV, heeft ook te maken met de blessures van Anwar El Ghazi en Thorgan Hazard, legt Van Nistelrooij uit. "Maar hij staat er nu en hij doet het uitstekend", zegt de coach van PSV, die niet bang is dat Bakayoko ten onder gaat aan de druk. "Hij ligt er niet zo wakker van. Zo ken ik hem ook. Ik heb met hem gewerkt bij de Onder 19 en later bij Jong PSV, nu dan bij het eerste. Hij is geen jongen die last heeft van plankenkoorts."

Van Nistelrooij is als vanzelfsprekend blij met de overwinning tegen Twente, die PSV in de titelrace houdt. Het verschil met koploper Feyenoord blijft zes punten. "Wij hebben ook tegen elkaar gezegd: het is niet jagen op Feyenoord, het is gewoon je eigen wedstrijden winnen. Zorgen dat je optimaal presteert. Wij moeten vooral ons niveau halen en dan weten we ook dat we nog veel punten kunnen halen."