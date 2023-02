Perez: ‘Zo’n lichaam, zó‘n godsgeschenk. Als alles lukt maakt Ajax winst op hem’

Zondag, 26 februari 2023 om 23:00 • Mart van Mourik

Kenneth Perez ziet in Brian Brobbey veel potentie, zo laat hij zondagavond weten in het programma Dit was het Weekend. De analyticus bekritiseert het gebrek aan werklust bij de spits van Ajax, die de club volgens Perez mogelijk winst kan gaan opleveren. “Als al zijn kwaliteiten bij elkaar komen, dan denk ik dat hij veel meer waard gaat worden dan de zeventien miljoen euro die Ajax uitgegeven heeft”, aldus de oud-middenvelder.

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt Perez of voormalig Ajacied Sébastien Haller te vergelijken is met Brian Brobbey. De analyticus is duidelijk. “Ik vind het geen vergelijking, die twee. Haller is ook veel slimmer in het drukzetten en in het bewegen zónder bal. Hij doet ook meer. Brobbey is talentvol, zeer zeker. Als je zo’n lichaam hebt en je hebt een neusje voor de goal... Hoe je het ook wendt of keert, hij is wel gedeeld topscorer met elf goals die hij maakte in heel weinig minuten. Dus dat heeft hij goed gedaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Nogmaals, ik heb het vaker bij hem gezien. Thuis tegen Volendam bijvoorbeeld. Dat is toch niet de zwaarste wedstrijd in Europa, maar toen moest hij ook met kramp eruit. Erik ten Hag benoemde het al vaker: hij levert te weinig arbeid. Maar ik vind het ongelooflijk dat je met zó’n lichaam, met zó’n godsgeschenk...”, zegt Perez, zonder zijn zin af te maken. “In het hedendaagse voetbal moet je snel en fysiek sterk zijn. Dat heeft hij allemaal. Je wacht op het moment dat het allemaal bij elkaar komt, want dan is dit wel een goede aankoop.”

“Dat terugkopen vond ik trouwens zwak van Ajax, maar voor die jongen is het heel fijn. Maar als al zijn kwaliteiten bij elkaar komen, dan denk ik dat hij veel meer waard gaat worden dan de zeventien miljoen euro die Ajax uitgegeven heeft. Dan moet het natuurlijk wel allemaal bij elkaar komen, en dat is het moeilijkste wat er is”, besluit de Deen.