Zlatan Ibrahimovic maakt na bijna een jaar zijn rentree voor winnend Milan

Zondag, 26 februari 2023 om 22:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:13

Zlatan Ibrahimovic heeft na bijna een jaar zijn rentree gemaakt voor AC Milan, dat met 2-0 won van Atalanta. De 41-jarige spits kampte lang met een slepende knieblessure, maar mocht zondagavond twintig minuten voor tijd invallen. Ook doelman Mike Maignan maakte na maandenlang blessureleed zijn rentree. Milan kwam op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Atalanta-doelman Juan Musso, nadat hij een volley van Theo Hernández via de paal over zijn eigen lijn werkte. Junior Messias besliste het duel vijf minuten voor tijd. Door de overwinning neemt nummer drie AC Milan voorlopig afstand van nummer vier AS Roma. Atalanta blijft steken op plek zes.

Milan-trainer Stefano Pioli opteerde voor een driemansvoorhoede bestaande uit Brahim Díaz, Rafael Leão en Olivier Giroud. Alessandro Florenzi, Davide Calabria en Ismaël Bennacer waren geblesseerd en dus afwezig. Hernández kreeg aan de linkerkant op het middenveld een belangrijke rol toebedeeld, evenals Junior Messias aan de rechterkant. Aan de kant van Atalanta stonden Teun Koopmeiners en Marten de Roon in de basis. Eerstgenoemde staat soms op de 10-positie geposteerd, maar zakte tegen Milan een linie terug om naast De Roon te spelen. Onder meer Hans Hateboer was afwezig. De rechtspoot kampt met een knieblessure.

Het was Milan dat beter aan de wedstrijd begon en dat leidde tot dreiging van Leão, die een scherpe voorzet in huis had op Giroud. De Fransman kon echter net geen voet tegen de voorzet zetten en schoot een minuut later over. Milan domineerde, terwijl het tegenvallende Atalanta aanvallend weinig in kon brengen. Na 25 minuten kwam Milan op voorsprong. Giroud kon weinig met een hoge voorzet, maar deed de bal toch voor de voeten van Hernández belanden. De Fransman volleerde de bal kiezelhard tegen de paal en had het geluk dat het leer via Juan Musso alsnog over de doellijn rolde: 1-0. Milan drukte door en via Leão kwam het bijna op 2-0. De Portugees had een verraderlijk schot in huis, dat op de lat belandde.

Atalanta kwam ook na rust niet best voor de dag. De ploeg van Gian Piero Gasperini moest toezien hoe de thuisploeg via Leão en Díaz dicht bij de 2-0 kwam. Hun schoten werden respectievelijk gepakt door Musso en geblokt door de defensie van Atalanta. Messias kreeg de volgende kans, maar hij schoot van dichtbij over de lat. Enkele minuten later maakte Ibrahimovic zijn rentree na een slepende knieblessure. De Zweed, die op 22 mei voor het laatst in actie kwam, verving Giroud. Ibrahimovic werd gezocht door zijn teamgenoten, maar het was Messias die de wedstrijd vijf minuten voor tijd in het slot gooide. De Braziliaan werd weggestuurd door Leão, kreeg tijd en ruimte om na te denken en chipte de bal over de uitkomende Musso: 2-0.