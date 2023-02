Messi en Mbappé slachten Marseille en vieren prachtige individuele mijlpalen

Zondag, 26 februari 2023 om 22:35 • Jeroen van Poppel

Paris Saint-Germain heeft zondag een gigantische stap gezet naar een nieuwe landstitel in Frankrijk. De koploper van de Ligue 1 deelde op bezoek bij aartsrivaal Olympique Marseille een uiterst gevoelige tik uit door met 0-3 te winnen. PSG komt daardoor liefst acht punten los van Marseille. Het werd een jubileumavond voor Kylian Mbappé (twee goals) en Lionel Messi (één treffer), die de schitterende assists voor elkaars doelpunten verzorgden. Messi noteerde zijn 700ste clubdoelpunt, terwijl de 24-jarige Mbappé zich na zijn 200ste goal voor PSG nu al clubtopscorer aller tijden mag noemen.

Neymar verstuikte vorige week tegen Lille OSC (4-3 winst) zijn enkel en ontbrak daarom bij PSG. Nuno Mendes viel eveneens uit met een enkelblessure, maar was op tijd weer fit en startte zondag in de basis. Nordi Mukiele maakte na iets meer dan een maand van blessureleed zijn rentree in de basis. Bij Marseille verving Eric Bailly de geschorste Chancel Mbemba, terwijl Ruslan Malinovskyi eveneens een plek in de basis verwierf. De Oekraïner gaf tegen Toulouse als invaller een assist.

In de dertiende minuut ging Presnel Kimpembe plots tegen de vlakte, zonder dat de bal of een tegenstander in de buurt was. De verdediger van PSG bleef akelig met gezicht in het gras liggen, maar de situatie bleek niet levensbedreigend: Kimpembe werd met een beenblessure afgevoerd. De Fransman was juist net hersteld van een slepende kwetsuur aan de achilles pees, waardoor hij bijna de volledige eerste seizoenshelft aan zich voorbij moest laten gaan.

In de 25ste minuut brak PSG de Franse topper open. Messi schatte een loopactie van Mbappé op waarde en bracht zijn collega-aanvaller oog in oog met Pau López. De doelman van Marseille had geen schijn van kans op het schot van Mbappé: 0-1. Vier minuten later was het juist Mbappé die oog had voor de vrije Messi. Laatstgenoemde kon de bal simpel intikken dankzij een perfecte lage, harde pass van Mbappé vanaf de linkerflank: 0-2.

Messi verprutste voor rust een enorme kans door van dichtbij over te mikken, maar gooide de wedstrijd in de 55ste minuut in samenwerking met opnieuw Mbappé alsnog in het slot. Een briljant wioppertje van Messi lanceerde de centrumspits van PSG, die de bal uit een lastige hoek prachtig met links binnen volleerde: 0-3. PSG-keeper Gianluigi Donnarumma voorkwam korte tijd later met een schitterende reflex dat een kopbal van Alexis Sánchez de spanning terug kon brengen. Zo konden de Parijzenaren le Classique probleemloos uitspelen.