VZ Team van de Week: inbreng van Feyenoord en PSV, maar geen Ajacied

Maandag, 27 februari 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:03

Speelronde 23 van de Eredivisie zit erop. De interessantste ontmoeting vond plaats in Eindhoven, waar PSV de aansluiting met de top drie hield door FC Twente met 3-1 te verslaan. De formatie van trainer Ruud van Nistelrooij levert twee spelers af aan het VZ Team van de Week, een meer dan Feyenoord. De Rotterdammers wonnen met 2-4 bij Fortuna Sittard. Ajax is niet vertegenwoordigd. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Met twee loepzuivere assists, die simpel ingekopt konden worden door Fábio Silva en Luuk de Jong, brak Johan Bakayoko de ban voor PSV. De Eindhovenaren hadden het lang niet altijd makkelijk in de thuiswedstrijd tegen Twente, maar konden op de belangrijke momenten rekenen op de ingevingen van de jonge Belg. Eindelijk maakt Bakayoko, die in het beloftenelftal al talloze assists en goals voor zijn rekening nam, het ook waar in het eerste elftal. Ondertussen speelde ook Xavi Simons weer een prima wedstrijd, zette hij een doelpunt op zijn naam en bewees hij nog maar eens dat hij dit seizoen veruit de belangrijkste speler is bij PSV.

Vorige week werd Tijjani Reijnders nog kritisch bejegend na de 2-1 nederlaag bij Feyenoord, maar de middenvelder van AZ heeft zijn voeten laten spreken. Tijdens de 2-1 zege op Cambuur spraken alle cijfers in zijn voordeel, want Reijnders was de speler met de meeste balcontacten, de meeste intercepties, de meeste succesvolle dribbels, het hoogst aantal geslaagde tackles en de meeste passes in het aanvallende derde van het veld. Ook het aantal balveroveringen en gewonnen duels van Reijnders was hoog, want alleen Jens Odgaard deed het in dat opzicht beter.

Wie ook sensationele statistieken kon overleggen, was Mats Wieffer. De middenvelder van Feyenoord kogelde niet alleen op fraaie wijze de 0-2 tegen de touwen in Sittard, maar had van alle spelers op het veld ook de meeste balcontacten. Daar deed Wieffer goede dingen mee: hij noteerde de meeste passes (99) en was met drie gecreëerde kansen de grote spelmaker. Die rol is bij RKC Waalwijk weggelegd voor Mats Seuntjens. De Bredanaar verzorgde tijdens de uitwedstrijd bij sc Heerenveen (1-4 winst) maar liefst drie assists en het gebeurde deze eeuw pas twee keer eerder dat een speler van RKC drie goals in een wedstrijd voorbereidde.

Het VZ Team van de Week: Jasper Cillessen (NEC); Liam van Gelderen (FC Groningen), Wouter Goes (AZ), Modibo Sagnan (FC Utrecht); Mats Wieffer (Feyenoord), Dirk Proper (NEC), Tijjani Reijnders (AZ), Xavi Simons (PSV); Johan Bakayoko (PSV), Mats Seuntjens (RKC Waalwijk), Florian Jozefzoon (RKC Waalwijk).