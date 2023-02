Engelse media lyrisch over Erik ten Hag: ‘Hij geeft een nieuw tijdperk vorm’

Zondag, 26 februari 2023 om 22:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:31

De Engelse media zijn lovend over Erik ten Hag. De manager van Manchester United won zondag de League Cup ten koste van Newcastle United dankzij een 2-0 overwinning. Het is bovendien de eerste prijs voor the Red Devils in zes jaar tijd. Zo schrijft The Independent: "Er was een scherpzinnigheid in zijn gameplan die verder ging dan het team dat hij heeft gecreëerd."

De BBC schrijft dat Ten Hag 'de transformerende manager is waar the Red Devils naar hebben verlangd'. "Toen het gigantische Wembley-scorebord 90 minuten toonde, werden duizenden Manchester United-sjaals triomfantelijk de lucht in gehesen toen een oud vertrouwd gevoel eindelijk weer werd ervaren", doelt de omroep op de prijzendroogte van zes jaar. "En roerloos in zijn technische ruimte stond de man die een nieuw tijdperk vormgeeft. Uit de woestenijen die Manchester United bezet sinds hun laatste succes in de Europa League-finale van 2017." Ajax bleek toen niet opgewassen tegen Man United (2-0).

"Bij Erik ten Hag krijg je het gevoel van een transformerende manager door zijn uitstraling van autoriteit en tactisch inzicht en heeft nu een prijs om dat te bewijzen", vervolgt de BBC lovend. "Het is een succes waar Manchester United al bijna zes jaar naar hunkert. Het is nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen, maar Ten Hag heeft de eerste prijs gewonnen die hij kon winnen en sluit daarmee een week af waarin Barcelona op een donderende avond op Old Trafford in de Europa League werd uitgeschakeld."

Ten Hag, die na afloop van de persconferentie de trofee vergat mee te nemen, kan ook op lof rekenen van The Independent. "Het lijkt erop dat Ten Hag nog meer succes kan behalen bij United. Wat echter bijzonder indrukwekkend was aan deze finale, was hoe hij het probleem van het moordende schema omzeilde. Het toont een indrukwekkend pragmatisme binnen zijn grotere idee. Er was een scherpzinnigheid in zijn gameplan die verder ging dan het team dat hij heeft gecreëerd."