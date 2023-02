Messi bereikt met doelpunt in le Classique schier onvoorstelbare mijlpaal

Zondag, 26 februari 2023 om 21:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:59

Lionel Messi heeft zondagavond clubdoelpunt nummer 700 uit zijn professionele loopbaan gemaakt. De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain tekende in le Classique tegen Olympique Marseille (0-2 ruststand) na een half uur spelen voor zijn jubileumdoelpunt. Messi scoorde in totaal 672 keer in het shirt van Barcelona (in 778 duels) en kwam zondag op 28 voor PSG (in zijn 62ste wedstrijd voor de club).

Dankzij het fenomenale voorbereidende werk van Kylian Mbappé was het voor Messi een koud kunstje om in de 29ste minuut binnen te tikken voor 0-2. Mbappé behield op de linkerflank het overzicht en schoof de bal strak en laag richting Messi, die klaarstond in het strafschopgebied. Vier minuten eerder waren de rollen overigens omgedraaid: Messi verstuurde van achteruit een steekbal op Mbappé, die een-op-een met Pau López simpel binnenschoot.

MESSIIIIII! ?? De sterren van PSG swingen er op los en dan gaat het hard: 2-0! ????#ZiggoSport #Ligue1 #OMPSG pic.twitter.com/WPLeXS2eUR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2023