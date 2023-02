Woede om niet gegeven rode kaart: ‘Failliet van de VAR. Een pure schande’

Maandag, 27 februari 2023 om 06:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 06:40

In België is verontwaardigd gereageerd op het feit dat Tajon Buchanan geen rood te zien kreeg na zijn elleboogstoot tegen Gift Emmanuel Orban van KAA Gent. Laatstgenoemde was op weg richting doel en kwam in een duel terecht met Club Brugge-speler Buchanan, die in eerste instantie uitstekend verdedigde. De Canadees plantte vervolgens zijn elleboog in het gezicht van zijn tegenstander, maar mocht blijven staan. Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck stak zijn woede na afloop niet onder stoelen of banken: "Dit is voor mij het failliet van de VAR, echt waar. Een pure schande"

Het incident vond plaats na een klein halfuur spelen bij een 0-0 stand. Uiteindelijk zou Brugge de wedstrijd in de tweede helft naar zich toetrekken (2-0). Vanhaezebrouck was na afloop van het duel witheet. “Dit is onverklaarbaar en absoluut onaanvaardbaar”, foeterde hij op de persconferentie. “Als er één journalist is die dit geen rode kaart vindt, mag die meteen stoppen met zijn werk. Dit was een zuivere elleboog in het gezicht. Waarom is de VAR in het leven geroepen? Toch om fases te herstellen die de scheidsrechter niet ziet? Dit is voor mij het failliet van de VAR, echt waar. Een pure schande.”

?? | De VAR komt niet tussen na deze fase met Tajon Buchanan. ?? #CLUGNT pic.twitter.com/Kq45fqiZCI — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 26, 2023

Vanhaezebrouck was na afloop ook bijzonder kritisch op Buchanan. “Hij is een recidivist en heeft dit al vaker gedaan. Hij is al vaker ontsnapt en nu weer. Je kunt mij niet vertellen dat een uur met tien tegen elf hetzelfde is dan een hele wedstrijd elf tegen elf." Ook aanvoerder Sven Kums, voormalig middenvelder van sc Heerenveen, kon het niet geloven. “Dit was gewoon rood en dan kregen we na twintig minuten een andere wedstrijd”, vertelde hij bij Eleven Sports. Brugge-trainer Scott Parker claimde dat hij het voorval tijdens de wedstrijd niet had gezien en ook een halfuur later, tijdens de persconferentie, had de oefenmeester geen beelden van het voorval bekeken. “Ik kan er dus niets over zeggen.”

Belgische media spreken na afloop hun verbazing uit. "Wat bezielde Tajon Buchanan?", vraagt De Morgen zich af. "De Canadees van Club Brugge haalde in de eerste helft na een onschuldig duel met Gift Orban plots uit met zijn elleboog. Hij had daarbij duidelijk de intentie om de Nigeriaan te raken. Oerdom." Scheidsrechter Erik Lambrechts was het moment ontgaan. "De VAR in Tubeke greep niet in. Dat is op zijn minst raar te noemen. Uit alle herhalingen was te zien dat Buchanan bewust een elleboogstoot had uitgedeeld. Een rode kaart had de wedstrijd een ander gezicht kunnen geven."

Ook commentator Peter Vandenbempt van Eleven Sports begreep er weinig van dat Buchanan mocht blijven staan. "Dit is gewoon een uitsluiting waaraan Buchanan ontsnapt. Dat Erik Lambrechts het niet goed gezien heeft, dat kan. Maar hij moet zich toch ook afvragen wat er is gebeurd. Is er dan geen communicatie met de VAR?", klonk het. "Voor de scheidsrechter geldt hier nog een excuus, maar niet voor de VAR", vulde co-commentator Gert Verheyen aan. Brugge won het duel uiteindelijk dus met 2-0. Eerst zag Bjorn Meijer zijn kopbal via de onderkant van de lat ternauwernood over de lijn belanden, waarna Hans Vanaken vanaf elf meter in blessuretijd een einde maakte aan alle spanning.