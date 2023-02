PSG-verdediger Kimpembe zakt in elkaar, blijkt ‘slechts’ beenblessure te hebben

Zondag, 26 februari 2023 om 21:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:08

Presnel Kimpembe is zondagavond na een kwartier uitgevallen in le Classique tegen Olympique Marseille. De 27-jarige centrumverdediger van Paris Saint-Germain zakte bij een sprint plotseling in elkaar, zonder dat de bal of een tegenstander in de buurt was. Kimpembe werd uiteindelijk bij bewustzijn afgevoerd op een brancard. Van paniek op het veld was overigens geen moment sprake.

Kimpembe was bezig om terug te sprinten naar zijn doel, om zo een aanval van Marseille te verijdelen. De Fransman ging vlak voordat hij bij het strafschopgebied was aangekomen plotseling tegen de vlakte. Kimpembe bleef roerloos op zijn buik liggen met zijn gezicht in het gras, waarna medische hulp vanaf de zijkant bij hem arriveerde.

De verzorger van PSG maakte direct duidelijk richting reservebank dat Kimpembe de wedstrijd niet zou kunnen vervolgen. De verdediger werd na enkele minuten omgedraaid en kon op zijn rug plaatsnemen op een brancard. Kimpembe sloeg de handen voor zijn gezicht, terwijl hij werd weggedragen richting kleedkamer. Danilo Pereira was zijn vervanger.

Update 21:45 uur: geen levensbedreigend probleem

Hoewel gedacht werd aan een levensbedreigend probleem, sijpelen vanuit Frankrijk berichten door dat Kimpembe geveld is door een beenblessure. De mandekker was pas enkele weken terug van een slepende kwetsuur aan de achilles pees, waardoor hij bijna de volledige eerste seizoenshelft aan zich voorbij moest laten gaan. Kimpembe werd nog tijdens de wedstrijd tussen Marseille en PSG op krukken gespot in het stadion.