Ten Hag wordt opgevangen door Alex Ferguson en maakt direct prachtige geste

Zondag, 26 februari 2023 om 20:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:35

Erik ten Hag is zondag in de catacomben van Wembley door Sir Alex Ferguson hoogstpersoonlijk gefeliciteerd met het winnen van de EFL Cup. Ten Hag won met Manchester United de finale van Newcastle United (2-0) en werd na de prijsuitreiking binnen in het stadion opgevangen door de legendarische oud-manager van the Red Devils, die glunderde van trots.

Op beelden is te zien dat Ferguson breeduit lachend staat te applaudisseren voor Ten Hag, die Manchester United zondag leidde naar de eerste prijs in zes jaar tijd. De voormalig coach van Ajax stelde de ontvangst door Ferguson enorm op prijs en maakte direct een prachtige geste door de Schot uit te nodigen in de kleedkamer van Manchester United.

Sir Alex Ferguson applauds Erik ten Hag ???? pic.twitter.com/3yWn5ZrLxi — The Sun - Man Utd (@SunManUtd) February 26, 2023

"Erik ten Hag heeft zojuist Sir Alex Ferguson uitgenodigd in de kleedkamer van Manchester United om deze ervaring met de spelers te delen", schrijft journaliste Melissa Reddy van Sky Sports op Twitter. Ferguson is inmiddels tien jaar vertrokken bij Man United. De Schot was tussen 1986 en 2013 de manager van de Engelse grootmacht.