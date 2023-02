Onherkenbaar Barcelona begaat ongelooflijke misstap tegen Almería

Zondag, 26 februari 2023 om 20:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:29

Barcelona heeft zondagavond een zeer verrassende nederlaag geleden. Op bezoek bij de nummer negentien van LaLiga, Almería, werd er met 1-0 verloren. Halverwege de eerste helft maakte El Bilal Touré de enige treffer van de wedstrijd. Door de nederlaag van los Azulgrana is Real Madrid een punt dichter bij de koploper gekomen: koploper Barcelona geniet na 23 speelronden een voorsprong van zeven punten.

Xavi wijzigde zijn ploeg op vier plekken na de teleurstellend verlopen Europa League-wedstrijd tegen Manchester United (2-1). In het hart van de defensie maakte de lichtgeblesseerde Ronald Araújo plaats voor Eric García en linksachterin nam Jordi Alba de plek van Alejandro Baldé in. Het middenveld, waar Frenkie de Jong aan de rechterkant stond, bleef ongewijzigd, terwijl de Catalaanse oefenmeester voorin twee wijzigingen doorvoerde. Gavi speelde linksvoorin in plaats van Sergi Roberto; Ferran Torres kreeg aan de rechterkant de voorkeur boven Raphinha. Robert Lewandowski behield zijn plek in de spits.

Hoewel de openingsfase van Barcelona nog veelbelovend was en het team van Xavi hoog drukzette, slaagde Barça er eigenlijk geen moment in om te imponeren. Almería stond geconcentreerd te verdedigen en gaf weinig ruimte weg aan de bovendien inspiratieloze opponent. Halverwege de eerste helft kregen de bezoekers het deksel hard op de neus. Luis Suárez had een afgemeten dieptepass in huis op Touré, die de bal goed meenam en vervolgens via de onderkant van de lat binnenschoot: 1-0.

Ook na de tegentreffer kon Barcelona geen potten breken. Men had weliswaar veel de bal, maar het balbezit leverde weinig gevaar op. Ondanks dat Xavi Franck Kessié wisselde voor Raphinha om voor meer dreiging te zorgen, bleef Barça grootse moeite houden om een doorbraak te forceren. In de slotfase kwamen de Catalanen nog dicht bij de gelijkmaker, maar Ronald Araújo kopte rakelings naast.