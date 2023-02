Ten Hag herhaalt met Martínez en Antony fameus dansje uit 2021 bij Ajax

Zondag, 26 februari 2023 om 19:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:10

Erik ten Hag heeft zijn eerste prijs als manager van Manchester United nu al te pakken. De coach won met zijn ploeg de EFL Cup-finale van Newcastle United (2-0) en vierde dat direct na het laatste fluitsignaal uitbundig met zijn eigen spelers. Ten Hag nam een speciaal moment voor een dansje met Lisandro Martínez en Antony, zoals hij dat twee jaar geleden uitvoerde in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA.

Erik ten Hag recreated the Ajax dance with Antony and Licha ???? pic.twitter.com/tjOcaZkB0V