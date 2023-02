Perez: ‘Als híj trainer van Ajax was, dan zou de competitie niet spannend zijn’

Zondag, 26 februari 2023 om 19:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:01

Kenneth Perez is erg onder de indruk van de trainer Arne Slot. Tijdens het programma Dit was het Weekend van ESPN spreekt de analyticus lovende woorden over de coach van Feyenoord, die volgens Perez alle spanning uit de Eredivisie zou halen als hij trainer was geweest van Ajax. “Ik schat Arne Slot hoog in; iedereen wel denk ik”, aldus de Deen.

“Ik ben blij dat Arne Slot geen trainer is van Ajax vanaf het begin, want dan zouden we nu echt nul spanning hebben gehad in de competitie”, merkt Perez op wanneer hij beelden van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord (2-4) bekijkt. “Als je zó veel geld meer hebt en je besteedt het goed met de juiste trainer vanaf het begin... Nu is het nog spannend omdat Ajax zo’n dramatisch jaar heeft. Ik bedoel niet dat hij naar Ajax moet, maar ik heb het over zijn capaciteiten als trainer. Ik schat Arne Slot hoog in; iedereen wel denk ik.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Slot was zelf gematigd tevreden met de overwinning op Fortuna, zo liet hij weten voor de camera van ESPN. “Grote gedeelten van de wedstrijd vond ik het een goede wedstrijd van ons, maar ik vond het wel onvolwassen hoe de 1-3 weggegeven werd na rust omdat iemand niet met zijn man meeloopt. Daarna hadden we het op 1-4 weer onder controle, maar toen gaven we een corner weg die ook nog slecht verdedigd werd. Bij de volgende aanval schoten ze bijna de 3-4 binnen. Ik denk dat bijna elke corner van ze tot een doelpoging heeft geleid en dat moet er wel uit. Je moet negentig minuten lang scherp zijn, ook bij een 3-0 voorsprong kan je je man niet laten lopen."

"Ik ben kritisch, maar ik heb ons ook voor een groot gedeelte goed zien voetballen”, vervolgde Slot. “Het was een heel moeilijk bespeelbaar veld, dus dat hielp niet mee. Maar we waren erg rustig en goed aan de bal, met name Mats en Orkun. We hebben voor de wedstrijd ook gezegd dat we hoopten die twee veel in het spel te krijgen. Dat lukte vrij aardig, want ze speelden heel dominant”, besloot de oefenmeester.