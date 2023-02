Ten Hag leidt Manchester United overtuigend naar eerste prijs in zes jaar

Zondag, 26 februari 2023 om 19:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:48

Erik ten Hag heeft zijn eerste prijs als manager van Manchester United gepakt. The Red Devils rekenden zondagavond in de EFL Cup-finale op Wembley overtuigend af met Newcastle United, dat vlak voor rust twee tegentreffers moest slikken. Casemiro kopte een vrije trap binnen en Marcus Rashford maakte het karwei na een feilloze assist van Wout Weghorst af voor Manchester United: 2-0. Het was zes jaar geleden dat de Engelse grootmacht eremetaal binnenbracht. Het is de zesde keer dat de club de League Cup wint.

Ten Hag voerde twee wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen Europa League-clash tegen Barcelona (2-1). Antony maakte als invaller het winnende doelpunt en werd daarvoor beloond met een basisplaats. Dat ging ten koste van Jadon Sancho. Verder kwam Diogo Dalot als rechtsback in de ploeg voor Aaron Wan-Bissaka, die in de rust wel inviel voor de Portugees. Bij Newcastle stond Sven Botman in de basis en debuteerde derde keus Loris Karius onder de lat. De voormalig doelman van Liverpool werd noodgedwongen opgesteld vanwege de schorsing van Nick Pope. Tweede keus Martin Dubravka speelde dit seizoen al in de EFL Cup voor Man United en was dus niet speelgerechtigd.

Manchester United op voorsprong in de ???????????? ??????-???????????? ?? Casemiro kopt raak uit een voorzet van Luke Shaw ????https://t.co/AxfM2y90m6#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/UvZ4cygm0V — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 26, 2023

De finale had even nodig om op gang te komen en ontbrandde na een half uur spelen. David De Gea hield Manchester United op de been met een snelle uitgestoken arm op een inzet van Allan Saint-Maximin. Twee minuten later lag de bal er aan de overzijde in. Luke Shaw sneed een voorzet messcherp aan, waarna Casemiro zijn hoofd ertegen zette. De marges waren minimaal, maar de VAR constateerde na enig beraad dat er geen buitenspel aan voorafging: 1-0 voor the Red Devils. Nog voor rust leidde Weghorst de 2-0 in door met de bal aan de voet meters te maken en op het juiste moment voor de steekpass te kiezen. Rashford nam aan in het zestienmetergebied en schoot uit een lastige hoek binnen. Botman raakte de bal met een sliding nog aan.

???????????????? is niet te stoppen ?? Weghorst geeft de bal mee aan Rashford, die hem via Botman in net werkt??https://t.co/AxfM2y9ybE#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/LxRYDULTCx — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 26, 2023

Manchester United kwam na rust sterk uit de kleedkamer en werd binnen twee minuten tweemaal gevaarlijk. Fred schoof van zestien meter naast en Antony krulde de bal even later recht in de handen bij Karius. Naarmate het eindsignaal dichterbij kwam, kroop Newcastle verder uit zijn schulp. The Magpies bleven echter problemen houden met het creëren van echte kansen. Wan-Bissaka gooide zich voor een schot van Joelinton en De Gea plukte een gevaarlijke voorzet van Kieran Trippier weg. In blessuretijd ranselde de goalie ook nog een kopbal van Joelinton uit de kruising. Bruno Fernandes had het op de counter af moeten maken, maar schoot na een goede kapbeweging recht op Karius.