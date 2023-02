PSV gaat nu wel goed om met tegenslag en dankt assistkoning Bakayoko

Zondag, 26 februari 2023 om 18:40 • Guy Habets • Laatste update: 18:41

PSV heeft de aansluiting met de top drie weten te behouden. In een rechtstreeks duel met FC Twente, de nummer vijf met de ranglijst, werd een belangrijke overwinning geboekt: 3-1. Even leken de Eindhovenaren zich weer aan dezelfde steen te stoten toen de gasten uit Enschede vlak na rust op gelijke hoogte kwamen, maar PSV bleef rustig en klaarde de klus vakkundig. Johan Bakayoko maakte indruk door twee assists te verzorgen.

Ruud van Nistelrooij, de trainer van PSV, verraste door Fábio Silva een kans als basisspeler te geven. De spits werd als linksbuiten geposteerd, waardoor Xavi Simons een linie terugzakte en Guus Til het kind van de rekening werd. De aanvallende middenvelder moest naast zijn oefenmeester op de bank plaatsnemen. Bij Twente keerde Robin Pröpper terug in het elftal. De centrale verdediger speelde als vanouds samen met Mees Hilgers, maar misten wel controleur Michal Sadílek voor zich. De Tsjech moest de confrontatie met zijn oude club missen vanwege een blessure.

De winnaar van het treffen tussen PSV en Twente zou aansluiting houden met de top drie, terwijl de verliezer voorlopig af zou haken. Dat was een boodschap die vooral de thuisploeg zich in de oren had geknoopt en binnen tien minuten lag de openingstreffer al in het netje. Johan Bakayoko sneed vanaf rechts een voorzet haarfijn op het voorhoofd van Silva, die alleen maar hoefde te knikken: 1-0. Die goal zorgde voor controle en degelijkheid in het spel van PSV, zonder dat de ploeg van Van Nistelrooij heel veel meer kansen bij elkaar speelde. Twente wachtte ondertussen af.

Fábio Silva bekroont zijn basisdebuut bij @psv! ??#psvtwe — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

Het kreeg via Virgil Misidjan, die Phillipp Mwene eenvoudig omspeelde en Walter Benitez op zijn weg vond, en Ramiz Zerrouki een aantal mogelijkheden op een treffer. Heel overtuigend speelden de Tukkers echter niet en dus haalde PSV eenvoudig met 1-0 de rust. Vlak na rust sloeg Twente wel toe. Vlak nadat de thuisploeg met Simons een grote kans liet liggen, slingerde een voorzet van Misidjan in een keer de verre hoek in. De uitgestoken voet van Ricky van Wolfswinkel beroerde de bal niet meer, maar niemand bij de gasten uit Enschede die erom maalde: 1-1.

PSV was duidelijk van slag door die tegentreffer en ontsnapte in de minuten daarna meermaals aan de 1-2. Zo kwam Misidjan opnieuw in scoringspositie, maar maakte hij de foute keuze, en kopte Michel Vlap van heel dichtbij in de handen van Benítez. De Eindhovenaren stonden even in overlevingsmodus, maar kwamen er doorheen en beloonden zichzelf na een klein uur. Bakayoko legde de bal opnieuw panklaar voor en ditmaal was het Luuk de Jong die het hoofd alleen maar naar voren hoefde te bewegen om een doelpunt te maken: 2-1. Het was zijn honderdste doelpunt in dienst van PSV.

Uitgerekend tegen zijn oude club maakt Luuk de Jong zijn ???????????? Eredivisie-goal voor @PSV! ??#psvtwe — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

Die goal zorgde voor opluchting in het Philips Stadion, bij Van Nistelrooij en zijn staf en bij PSV. Het spel van de thuisploeg was plots weer een stuk zelfverzekerder en de derde treffer hing in de lucht. Een kwartier voor tijd gooide PSV het duel dan ook in het slot en dat was te danken aan Simons. De aanvallende middenvelder werd diep gestuurd door Ibrahim Sangaré, controleerde de lastig stuiterende bal en schoof het leer vervolgens gecontroleerd onder Lars Unnerstall door. Na die 3-1 was het Twentse verzet wel gebroken en haalde PSV op cruisecontrol de punten binnen.