Bayern München speelt Union Berlin wél van de mat: 3-0 bij rust

Zondag, 26 februari 2023 om 18:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:36

Bayern München is op weg naar een zeer comfortabele zege op Union Berlin. Der Rekordmeister leidt bij rust met 3-0. Doelpuntenmakers aan de kant van de thuisploeg waren Eric Maxim Choupo-Moting, Kingsley Coman en Jamal Musiala. Bayern lijkt zodoende op gelijke hoogte te gaan komen met koploper Borussia Dortmund, dat nu nog drie punten meer heeft. Union, dat net als Bayern 43 punten heeft, moet in de tweede helft uit een ander vaatje tappen.

Hoewel Bayern de betere ploeg was, kwam het in eerste instantie moeizaam tot kansen. Musiala kwam na een kleine twintig minuten spelen wel tot een schot, dat gekeerd werd door Frederik Rønnow. Nadat Musiala even voor het halfuur over kopte, liet Choupo-Moting zijn kopkans niet onbenut. De Kameroener knikte raak uit een voorzet van Coman: 1-0. De tweede treffer viel al snel daarna via Coman. De Fransman zag dat zijn poging na een fraaie dribbel onhoudbaar was voor Rønnow: 2-0. Vlak voor het einde van de eerste helft werd het alweer 3-0. Musiala maakte zijn elfde Bundesliga-treffer van het seizoen, nadat hij simpel kon afronden na knap voorbereidend werk op de achterlijn van Thomas Müller. Meteen daarna was het rust.