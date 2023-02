Heitinga tikt Wijndal op de vingers na uitspraak over ‘beste linkerkant van NL’

Zondag, 26 februari 2023 om 18:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:18

John Heitinga is niet blij met eerdere uitspraken van Owen Wijndal. Afgelopen week sprak de linkervleugelverdediger in gesprek met ESPN over de ‘succesvolle’ samenwerking met Steven Bergwijn en noemde hij de linkerkant van Ajax ‘de beste van Nederland’. Onhandig, concludeert Heitinga op de persconferentie na afloop van het duel met Vitesse (1-2).

Tijdens het persmoment wordt Heitinga gevraagd naar zijn mening over de uitspraken van Wijndal. “Ik vind de linkerkant van Paris Saint-Germain en die van Real Madrid ook wel aardig", zegt de trainer met een knipoog. "Goed, het is geen slimme opmerking, maar dat Owen zelf ook wel. Het is wel iets dat we hebben besproken. Ik heb hem gezegd dat het niet slim is en hij het moet laten zien. Laat eerst maar eens zien dat je de beste linkerkant hebt van Arnhem, dan van Nederland en uiteindelijk van Europa. Het is geen slimme uitspraak maar we moeten ook niet groter maken dan het is. Er zit ook een stukje jeugdigheid in.”

Afgelopen dinsdag kwam Wijndal in het nieuws met uitspraken bij ESPN over de samenwerking met Steven Bergwijn aan de linkerkant. De verdediger sprak over ‘de beste linkerkant van Nederland’ en zei dat de linkervleugel ook op Europees niveau goed is. “De wisselwerking is goed", zei Wijndal over Bergwijn. "Natuurlijk moeten nog heel veel dingen beter, maar ik denk dat we elkaar goed aanvoelen. En dat we zeker de beste van Nederland zijn, samen aan die linkerkant. Ik denk dat als we echt gas geven, ook een goed linkerkantje hebben voor Europa."

Heitinga wél te spreken over het spel van zijn ploeg in de tweede helft van het duel met Vitesse. "Dat is knap na zo’n zware wedstrijd van donderdag in Berlijn. We maken geen goed seizoen door, maar we zijn vorig jaar ook veel spelers verloren. Ik denk dat we nog steeds een selectie hebben die kampioen kan worden. Daar gaan we voor."