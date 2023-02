Dusan Tadic: ‘Ik heb veel respect voor Dennis, maar dit was fout’

Zondag, 26 februari 2023 om 18:07 • Jeroen van Poppel

Dusan Tadic prijst zich na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse (1-2 winst) gelukkig met de drie punten. De aanvoerder van Ajax geeft toe dat het een 'lelijke overwinning' betreft en weet dat het beter moet om kampioen te worden. "Ongelooflijk dat we weer een doelpunt tegen kregen uit een standaardsituatie", aldus Tadic bij ESPN.

Van de negen tegendoelpunten in 2023 kreeg Ajax er vijf tegen uit een standaardsituatie. "Dat gebeurt te vaak", reageert Tadic. "We moeten dat verbeteren. We moeten er ook weer niet te veel over nadenken, maar we kunnen onszelf zeker verbeteren in dat opzicht. Hoe? Door te verdedigen als beesten. Daar gaat het om: mijn man gaat niet scoren.'"

Tadic claimde in de eerste helft een strafschop, toen de Serviër de bal op de arm kopte bij Nicolas Isimat-Mirin. Tot zijn grote verrassing floot Dennis Higler echter voor een licht duwtje van hem op Isimat-Mirin. "Voor mij was het een penalty. De verdediger had twee meter de ruimte en hij weegt honderd kilo", aldus Tadic. "Ik heb hem niet eens geduwd. De bal kwam duidelijk tegen zijn arm aan. Naar mijn mening geen overtreding van mij. Maar je moet de beslissing van de scheidsrechter respecteren. Dennis is een geweldige arbiter, hij probeert de beste beslissing te nemen."

Tadic fungeerde met een hoekschop als aangever bij het winnende doelpunt van Edson Álvarez. Het was de 77ste assist van Tadic in de Eredivisie voor Ajax. Samen met zijn 73 doelpunten bereikte hij het aantal van 150. Zelf was Tadic daar niet van op de hoogte. "Ik wist niet dat ik op 150 sta nu, maar ik wist dat mijn statistieken vrij goed zijn."

Hoewel Tadic opnieuw de meest waardevolle speler uit de Eredivisie is qua doelpunten en assists, maakt de aanvaller volgens sommigen een moeizaam seizoen door. "Het is normaal dat het gezegd wordt, want mensen verwachten veel van ons. We speelden niet goed, ikzelf ook niet. We behaalden geen goede resultaten, dan is kritiek normaal. Ik ben elk jaar bij Ajax MVP van de Eredivisie geweest en ga dat ook dit jaar worden, maar belangrijker is kampioen worden met Ajax. Dat is onze taak en die moeten we volbrengen."