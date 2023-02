Kyogo Furuhashi doet Rangers pijn en bezorgt Celtic de League Cup

Zondag, 26 februari 2023

Celtic heeft in een zinderende finale beslag gelegd op de League Cup. De ploeg van Ange Postecoglou won met 1-2 van aartsrivaal Rangers dankzij een dubbelslag van Kyogo Furuhashi. De Japanner scoorde vijf minuten voor en na rust. Rangers probeerde het nog wel, maar verder dan de aansluitingstreffer van Alfredo Morelos kwam het niet. Het is de 21ste keer in de clubgeschiedenis dat the Bhoys de League Cup winnen. Rangers is nog wel recordhouder. De blauwe club uit Glasgow won het toernooi 27 keer.

Na een relatief rustige openingsfase van beide kanten was het Celtic dat de eerste goede mogelijkheid van de wedstrijd kreeg. Jota haalde uit en zag dat zijn poging richting de verre hoek onschadelijk gemaakt werd door Allan McGregor. De doelman zag minuten later een schot van Reo Hatate over zijn doel vliegen. Rangers werd in het eerste bedrijf met name via voorzetten en hoekschoppen dreigend. Aanvallers Ryan Kent, Morelos en Fashion Sakala werden echter slechts mondjesmaat bereikt. Vlak voor rust kreeg Furuhashi meerdere mogelijkheden. De eerste twee pogingen van de Japanner gingen naast en over, maar de derde keer was scheepsrecht. Een voorzet van de mee opgekomen linksback Greg Taylor belandde via Daizen Maeda, die de bal verkeerd raakte, bij Furuhashi. Hij schoot van dichtbij raak: 0-1.

Rangers kwam een kleine vijf minuten na rust bijna langszij. Malik Tillman bracht de bal bij Kent, wiens verraderlijke schot tegen de paal belandde. De rebound werd door Sakala in het zijnet geschoten. Het bleek een dure misser te zijn, want aan de andere kant maakte Furuhashi zijn tweede van de wedstrijd. De spits rondde af na een vlotlopende aanval via Aaron Mooy en Hatate: 0-2. Na ruim een uur spelen kwam Rangers weer helemaal terug in de wedstrijd. Een vrije trap viel bij de tweede paal bij Morelos, die binnen wist te schieten: 1-2. Beide trainers brachten vers bloed in de ploeg, maar echt grote kansen bleven uit. Ryan Jack kwam een kwartier voor tijd dichtbij, maar zijn schot kon net op tijd worden gekraakt. De gelijkmaker zou in de absolute slotfase niet meer vallen.