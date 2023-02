Van Bommel ziet Gyrano Kerk weer belangrijk zijn voor Royal Antwerp

Zondag, 26 februari 2023 om 17:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:06

Mark van Bommel heeft met zijn Royal Antwerp averij opgelopen in de Jupiler Pro League. Op bezoek bij OH Leuven werd het 1-1. Doelpuntenmaker bij de bezoekers was Gyrano Kerk, die na een uur spelen voor de gelijkmaker zorgde door bij de tweede paal binnen te tikken. Door de puntendeling laat nummer drie Antwerp na om op gelijke hoogte te komen met Union Sint-Gillis, dat twee punten meer heeft. Leuven is terug te vinden op de elfde plaats.

Van Bommel moest het stellen zonder de geschorsten Toby Alderweireld als Ritchie De Laet. Jurgen Ekkelenkamp, Kerk en Vincent Janssen stonden in de basis, terwijl Calvin Stengs aan het begin van de tweede helft inviel. Ondanks dat Leuven beter aan de wedstrijd begon kreeg Antwerp na een kleine tien minuten een goede kans. Kerk probeerde Michel-Ange Balikwisha bij de tweede paal te bereiken, maar laatstgenoemde kwam teenlengtes tekort om de bal bij de tweede paal binnen te glijden. Even later bereidde Janssen een kans voor Balikwisha voor. die dit keer in de armen van Valentin Cojocaru schoot. Antwerp had het lastig en kwam na ruim een halfuur op achterstand door Jón Dagur Thorsteinsson. De IJslander benutte een strafschop nadat Gastón Ávila een overtreding in de zestien beging: 1-0.

Na rust kwam de ploeg van Van Bommel beter voor de dag. Zo schoot Ekkelenkamp een meter naast, stuitte Janssen op Cojocaru en trof Vermeeren de paal. Kerk wist de Roemeense doelman een even later wel te passeren. Een hoekshop werd verlengd door een verdediger van Leuven, waarna Kerk bij de tweede paal binnen kon tikken: 1-1. Ávila maakte zijn fout uit de eerste helft goed door een schot van Nachon Nsingi voor de doellijn weg te halen. Een kwartier voor tijd werd Stengs bereikt. De creatieveling probeerde het met een schot, dat door een Leuvense verdediger tot hoekschop werd verwerkt. Ekkelenkamp kwam in de slotfase nog dicht bij het winnende doelpunt. De middenvelder probeerde het met een hakbal, maar raakte de bal niet goed.