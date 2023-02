Vink en Makaay wijzen verrassend lichtpunt aan na ‘open huis’ bij Ajax

Zondag, 26 februari 2023 om 17:24 • Guy Habets

Calvin Bassey was een van de weinige lichtpuntjes aan de zijde van Ajax tijdens de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd bij Vitesse. Dat stellen Marciano Vink en Roy Makaay, analisten namens ESPN, na afloop van het duel. De Engelse verdediger viel in bij Ajax en zorgde er in de tweede helft voor dat de Amsterdammers minder weggaven.

In de eerste helft had Ajax moeite om de aanvallers van Vitesse in bedwang te houden en vooral Million Manhoef zorgde, net als tijdens de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA (2-2), voor veel problemen. Trainer John Heitinga trachtte dat op te lossen met het inbrengen van Bassey. "Hij bracht exact wat Ajax nodig had", stelde Vink. "Hij had maar één opdracht en dat was ervoor zorgen dat er achterin wat rust kwam. In de eerste helft was het echt open huis! Hij pakte ook Manhoef vaak op en op één moment na heeft Bassey hem uitgeschakeld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Makaay sloot zich aan bij de woorden van zijn collega-analist. De voormalig spits werkte nog met Bassey bij Rangers, toen hij daar assistent was onder Giovanni van Bronckhorst. "Ik ben natuurlijk niet onbevooroordeeld over hem, want hij was mijn buurman in Glasgow en ik heb geweldig met hem gewerkt. Ik heb hem hier ook weer zien stralen en dat is de Calvin die ik ken. Als hij lacht, zit hij goed in zijn vel. Het is nog maar een jonge jongen, maar hij viel uitstekend in. Defensief stond het beter dankzij hem."

Ajax won uiteindelijk met 1-2 in GelreDome dankzij treffers van Davy Klaassen en Edson Álvarez. Zij draaiden op die manier de 1-0, gemaakt door Marco van Ginkel, om in een voorsprong. Mede door het inbrengen van Bassey werd die voorsprong vervolgens over de streep getrokken en gingen de drie punten mee naar Amsterdam. Ajax verkleinde het gat met koploper Feyenoord ook weer tot drie punten.