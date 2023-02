Emmen knokt zich via Romeny vlak voor tijd naar punt tegen Go Ahead Eagles

Zondag, 26 februari 2023 om 16:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:55

FC Emmen heeft in eigen huis op de valreep een punt overgehouden aan het treffen met Go Ahead Eagles. De bezoekers waren lang de betere partij en leken de wedstrijd naar zich toe trekken, totdat Ole Romeny met een acrobatische goal vlak voor tijd voor de 2-2 eindstand zorgde. Jay Idzes bracht de bezoekers op voorsprong, waarna Emmen vlak voor rust zijn eerste strafschop in de Eredivisie in 651 dagen kreeg. Jeroen Veldmate benutte de penalty. Na rust vonden Bobby Adekanye en dus Romeny het net. Door het gelijkspel pakt Emmen een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie. De nummer zestien heeft nu één punt meer dan FC Groningen. Go Ahead stijgt naar plek elf.

Emmen-trainer Dick Lukkien had een basisplaats in huis voor zowel Richairo Zivkovic als Danny Hoesen. Laatstgenoemde begon in de punt van de aanval, terwijl Zivkovic hangend op links stond opgesteld. Romeny was de rechtsbuiten van dienst. Mark Diemers, Lucas Bernadou en Jari Vlak moesten op het middenveld voor de aanvoer naar voren zorgen. Mike te Wierik ontbrak wegens een schorsing. De thuisploeg speelde in roze shirts om aandacht te vragen voor de strijd tegen zaadbalkanker. Aan de kant van Go Ahead koos trainer René Hake voor een driemansvoorhoede bestaande uit Adekanye, Isac Lidberg en Finn Stokkers. De Deventenaren moesten het stellen zonder Willum Willumsson, Enric Llansana, Bas Kuipers en Oliver Edvardsen.

?? @FC_Emmen pakt een punt dankzij deze ???????????????????????? ?????????????? van Ole Romeny! ??#EMMGAE — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

Go Ahead was vanaf het begin de bovenliggende partij en kwam in de negende minuut op voorsprong. Een hoekschop kon niet worden weggewerkt, waar Idzes dankbaar gebruik van maakte: 0-1. Emmen kon niet veel meer dan de bal achterin rondtikken en na 25 minuten leverde Diemers de bal zomaar in bij Stokkers, die zijn schot in de handen van Mickey van der Hart zag belanden. De bezoekers hadden de wedstrijd volledig onder controle en kregen een volgende schietkans via Adekanye, wiens poging naast ging. Emmen kreeg vijf minuten voor tijd plots een strafschop, nadat Romeny door Fredrik Oppegård in de zestien werd gevloerd. Veldmate benutte het buitenkansje en deed zo zijn oude ploeg pijn: 1-1. Enkele minuten later zag Diemers zijn gekrulde schot net naast de paal belanden.

Emmen kwam in de tweede helft beter voor de dag en dat leidde na een vlotlopende aanval tot een schot van Keziah Veendorp, die niet wist te scoren. De eerste grote kans na rust voor Go Ahead kwam op naam van Lidberg. De Zweed gleed richting de bal, botste met Van der Hart en zag de bal op het dak van het doel belanden. Even later was het toch raak. Stokkers gaf knap voor op Adekanye, die bij de eerste paal in de verre hoek raak wist te schieten: 1-2. Het spel speelde zich in de slotfase met name op het middenveld af. Het tempo werd lager door enkele opstootjes, wissels en gele kaarten. Toch wist Emmen vlak voor tijd toe te slaan. Een voorzet van Diemers werd acrobatisch binnengewerkt door Romeny: 2-2.