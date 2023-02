Matig Ajax heeft aan twee standaardsituaties genoeg in GelreDome

Zondag, 26 februari 2023 om 16:23 • Guy Habets

Ajax heeft de lastige uitwedstrijd bij Vitesse in winst omgezet. De formatie van trainer John Heitinga overtuigde niet, maar had aan twee goals uit standaardsituaties genoeg om de punten mee te nemen uit Arnhem: 1-2. Davy Klaassen en Edson Álvarez draaiden een achterstand, veroorzaakt door Marco van Ginkel, om in een overwinning.

Ajax trachtte de kater na de Europese uitschakeling van donderdagavond in Berlijn weg te spoelen met Owen Wijndal als linksback. De aanvallend ingestelde verdediger verving Calvin Bassey, die het kind van de rekening werd van de nederlaag tegen Union Berlin (3-1) en weer op de reservebank plaats moest nemen. De overige tien Ajacieden stonden ook in de Europa League in de basis en moesten dus in Arnhem verbetering laten zien. Aan de zijde van Vitesse kreeg Marco van Ginkel een basisplaats. Hij zat afgelopen week tijdens het met 2-0 verloren treffen met FC Volendam nog op de bank.

De start van de Amsterdammers was voorzichtig te noemen. Er viel weinig te genieten in de openingsfase in GelreDome, omdat beide ploegen amper bij elkaar speelden. Vooral Ajax acteerde teleurstellend en kwam via schoten van Mohammed Kudus en Steven Berghuis, die hun geluk beproefden, tot de enige Amsterdamse mogelijkheden van het eerste half uur. Daarmee schoot de regerend landskampioen zichzelf in de voet, want Vitesse sloeg wel toe toen het kon. Matus Bero liet in eerste instantie nog een één-op-één met Gerónimo Rulli liggen, maar de daaropvolgende hoekschop werd ingekopt door Marco van Ginkel: 1-0.

Een mooi moment voor Marco van Ginkel. Het is zijn eerste goal sinds 28 april 2013 in het shirt van Vitesse. — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

Ajax sloeg echter snel terug. Een vrije trap werd slecht weggewerkt door de Arnhemse defensie en viel voor de voeten van Davy Klaassen, die op de goede plek stond om de 1-1 binnen te werken. Dat zorgde meteen voor een leukere wedstrijd, want beide ploegen besloten na de gelijkmaker van de bezoekers om de aanval te zoeken. Dat leverde in de eerste helft geen treffers meer op, maar in de openingsfase van het tweede bedrijf was het wel al snel raak. Een hoekschop van Dusan Tadic werd door Edson Álvarez tegen de touwen geknikt. Het was de eerste treffer van dit seizoen voor de Mexicaan.

Edson Álvarez kopt Ajax op voorsprong ??#VITAJA — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

Na de tweede goal probeerde de formatie van Heitinga het duel definitief in het slot te gooien. Heel overtuigend was het aanvalsspel van Ajax echter nog steeds niet en dus bleef Vitesse hopen, ook nadat Steven Bergwijn een goede actie van Kudus verprutste door hoog over te schieten. In de slotfase zette de thuisploeg alles op alles om nog een gelijkmaker te forceren en dat verschafte ruimte aan de andere kant voor de ingevallen Brian Brobbey. De spits liet twee opgelegde kansen liggen, maar dat maakte uiteindelijk niet meer uit. De Arnhemse gelijkmaker viel niet en dus sleepte Ajax de drie zwaarbevochten punten uit het vuur.