Slot benoemt kwetsbaarheid in spel van Feyenoord: ‘Dat moet er wel uit’

Zondag, 26 februari 2023 om 16:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:08

Arne Slot kijkt met een kritische blik naar de 2-4 overwinning van Feyenoord tegen Fortuna Sittard van zondag. De winnende trainer is tevreden met de drie punten, maar niet gelukkig met de kwetsbaarheid van zijn ploeg bij standaardsituaties. Slot hamert er bij zijn spelers op om negentig minuten geconcentreerd te blijven in het restant van de strijd om het kampioenschap in de Eredivisie.

"Bij de 3-0 maakt Fortuna de 3-1 en dan is er nog best lang te spelen", verwijst Slot bij ESPN naar de aansluitingstreffer van Deroy Duarte in minuut 48. "Dan maak je zelf de 4-1 en krijg je uit een standaardsituatie de 4-2 tegen. Ik vond het hele grote delen van de wedstrijd een goede wedstrijd van ons, maar ik vond het ook wel onvolwassen dat je na de rust de 3-1 tegen krijgt omdat Alireza (Jahanbakhsh, red.) gewoon niet met zijn man meeloopt. Als je het dan met 4-1 weer onder controle hebt, geven we een corner weg waardoor het 4-2 wordt. Dat je een corner weggeeft kan gebeuren, maar dan verdedig je hem vervolgens slecht. 4-2, en bij de volgende aanval schiet Fortuna nog bijna de 4-3 binnen."

"Ik denk dat bijna elke corner van Fortuna tot een doelpoging heeft geleid, en dat moet er wel uit", geeft Slot mee aan zijn spelersgroep. "Je moet negentig minuten lang scherp zijn, ook bij een 3-0 voorsprong kan je je man niet laten lopen. Dat zijn ook weer goede lessen die we meenemen naar de komende week. Ik ben kritisch, maar ik heb ons ook voor een groot gedeelte goed zien voetballen", is de coach niet louter kritisch gestemd. "Het was een heel moeilijk bespeelbaar veld, dus dat hielp niet mee. Maar we waren erg rustig en goed aan de bal, en dan met name Mats Wieffer en Orkun Kökçü. We zeiden voor de wedstrijd ook dat we hoopten die twee veel in het spel te krijgen. En dat lukte vrij aardig, want ze speelden erg dominant."

Trauner

Slot is blij met de terugkeer van Gernot Trauner, die tegen Fortuna een kwartier speeltijd kreeg in de slotfase. "Dit zijn de eerste stappen die hij moet zetten en uiteindelijk was dit er een mooi moment voor, want we stonden ruim voor", legt Slot zijn beslissing om de Oostenrijker in te brengen uit. "Het is best vroeg omdat hij pas twee trainingen heeft meegemaakt, maar dit was een mooi moment omdat je hem zo weer wat wedstrijdritme kan geven. Volgens mij was het in oktober dat hij zijn laatste wedstrijd gespeeld heeft, dus is het fijn voor ons als elftal, maar zeker ook voor hem, dat hij wedstrijdminuten maakt." Trauner kwam op 13 november vorig jaar voor het laatst in actie voor Feyenoord, waarna een herstelperiode volgde vanwege een knieblessure.