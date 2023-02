Bjorn Meijer zet Jan Breydel in vuur en vlam met belangrijke goal in streekderby

Zondag, 26 februari 2023 om 15:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:00

Bjorn Meijer was zondag van grote waarde voor Club Brugge. De verdediger maakte het eerste doelpunt in de wedstrijd tegen KAA Gent: 2-0. De topper stond voor de aftrap in het teken van vandalisme van Gent-fans. In de middencirkel in het Jan Breydelstadion viel '9K' te lezen, een verwijzing naar 9000, de postcode van Gent. Ook werden de doelpalen ondergespoten met blauwe verf. Gent heeft zich gedistantieerd van de incidenten. Brugge staat na de overwinning steviger vierde, op vier punten van nummer vijf Gent.

Trainer Scott Parker kreeg voor de wedstrijd te horen dat Andreas Skov Olsen er nog weken uitligt. Zijn afwezigheid betekent wel dat Noa Lang in de basis begon. De Deen kreeg in de eerste seizoenshelft vaak de voorkeur boven Lang. Brugge begon uitstekend aan de wedstrijd, maar kon het overwicht nog niet omzetten in een treffer. Zo probeerde Hans Vakanen het met een schot en leverde een combinatie tussen Lang en Ferran Jutglà niets op. Gent werd plots dreigend via Núrio Fortuna, maar een tegentreffer bleef Brugge bespaard. Vanaken probeerde het voor rust nog met een kopbal, die over ging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook na rust bleven de gastheren de betere partij. Jutglà kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd, maar schoot naast. Lang was belangrijk in de aanval en combineerde met Kamal Sowah richting doel. Ook dat leverde echter geen treffer op. Twintig minuten voor tijd was het toch raak. Meijer torende boven iedereen uit en knikte de openingstreffer via de onderkant van de lat over de doellijn. In de slotfase werd het nog 2-0. Roman Yaremchuk werd gevloerd in de zestien, wat een strafschop opleverde. Vanaken ging achter de bal staan en schoot raak: 2-0.