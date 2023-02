Assistent van Fortuna reageert stomverbaasd op vraag van Hélène Hendriks

Zondag, 26 februari 2023 om 15:12 • Guy Habets

Javier Chocarro, die zondagmiddag de pers te woord stond bij afwezigheid van hoofdtrainer Júlio Velázquez bij Fortuna Sittard, bezweert dat hij tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord (2-4 nederlaag) geen contact heeft gehad met de geschorste coach. Op beelden leek het alsof de staf van Fortuna constant met Velázquez belde, maar op vragen van ESPN-verslaggeefster Hélène Hendriks ontkende Chocarro dat.

Tijdens de tweede helft werd de bank van Fortuna gefilmd en was te zien dat twee stafleden met oordopjes in zaten en een telefoon in de handen hadden. Dat is in strijd met de regels, die zeggen dat een hoofdtrainer niet in contact mag staan met zijn staf tijdens een wedstrijd waarvoor hij geschorst is. Volgens Chocarro, die performance coach is in Sittard en bij afwezigheid van Velázquez met de pers sprak, brak Fortuna geen regels. "Sorry, wat bedoel je?", zo reageerde de Spanjaard op de vraag van Hendriks wat hij over de telefoon allemaal had besproken met Velázquez.

"Nee, nee, ik heb niet met Julio gesproken", legde Chocarro uit toen hij begreep wat Hendriks bedoelde. "We hebben altijd contact met onze analisten op de tribunes, dus daar heb ik mee gesproken. Daar hebben we ook een iPad voor. Je zult zien dat als je onze laatste wedstrijden terugkijkt, wij altijd mensen op de bank hebben die aan het bellen zijn." Het zou kunnen dat de KNVB nog een onderzoek gaat instellen naar het incident.

Zonder Velázquez slaagde Fortuna er niet om het Feyenoord lastig te maken. De Rotterdammers leidden na de eerste helft al met 0-3 dankzij een eigen goal van Ximo Navarro, een rake kanonskogel van Mats Wieffer en een uitgepakt cadeautje voor Santiago Giménez. Uiteindelijk eindigde de ontmoeting in Sittard in 2-4, omdat de Limburgers in de tweede helft via Deroy Duarte en Dimitris Siovas nog iets terug konden doen. De vierde goal voor de formatie van Arne Slot kwam op naam van Igor Paixão.