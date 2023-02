Hoofd Wieffer slaat niet op hol na fraaie woorden Van Hanegem over Oranje

Zondag, 26 februari 2023 om 15:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:07

Orkun Kökçü is onder de indruk van de ontwikkeling van Mats Wieffer. De aanvoerder van Feyenoord zag al iets in de tegen Fortuna Sittard scorende middenvelder toen hij zijn entree maakte bij de koploper uit Rotterdam. Analist Mario Been was in de rust van het duel in Sittard, door Feyenoord met 2-4 gewonnen, al lovend over Wieffer en legt dat na afloop neer bij Kökçü.Wieffer komt zelf ook aan het woord en praat onder meer over een eventuele oproep voor het Nederlands elftal.

"Je zag bij Mats toen hij binnenkwam al dat hij voetballend makkelijk kon meedraaien", verklaart Kökçü direct na de zege in Limburg bij ESPN. "En dat zie je hier ook terug. En dat is belangrijk, dat wanneer de bal aan zijn kant is dat hij wegloopt, zodat ik daar kan komen. En aan de andere kant hetzelfde. Dan ben je denk ik veelzijdiger op het middenveld", aldus de captain, die Wieffer op geweldige wijze zag scoren in Sittard. "Hij kan wel schieten. Ik dacht dat hij het stadion zou uitgaan, maar hij kan ook schieten", besluit de middenvelder met een kwinkslag.

Mats Wieffer met een kanonskogel ????#FORFEY — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

Wieffer zelf kijkt in de catacomben terug op zijn wonderschone doelpunt. "Het kan slechter. Ik heb natuurlijk vaker gescoord, maar niet in de competitie. Die bal die kwam aanrollen en ik denk: ik schiet gewoon vol. En hij ging er lekker in. Iedereen dacht dat het geluk was, maar het was geen geluk. Je moet wel een beetje geluk hebben met hoe je hem raakt. Maar ik raak hem erg goed." Been geeft vervolgens aan dat Kökçü even dacht dat de bal het stadion zou uitvliegen. "Ik raak hem écht goed, ja. Die zit er goed in", beschrijft Wieffer zijn eerste competitiedoelpunt namens Feyenoord met een glimlach. "Die ga ik nog wel een paar keer terugkijken."

Volgens Wieffer heeft Feyenoord 'over het algemeen' goed gespeeld tegen Fortuna. "De eerste helft was in het begin een beetje moeizaam. Op de counter werden zij een paar keer gevaarlijk. En we kwamen ook niet goed uit de kleedkamer, dus daar moeten we wel een beetje aan werken. Want we zijn vaak in het begin van de eerste en tweede helft een beetje slordig. En dan maken ze de 1-3 en denken wij: het zal toch niet? Maar uiteindelijk hebben we prima gespeeld. Ik denk niet dat Fortuna veel te vertellen had", aldus Wieffer.

Oranje?

Wieffer gaat tot slot in op de mooie woorden van Willem van Hanegem. De oud-trainer van Feyenoord zou het toejuichen als de middenvelder wordt geselecteerd voor het EK-kwalificatieduel met Frankrijk op 24 maart. "Over Mats Wieffer hoor je die geluiden totaal niet, maar als je in korte tijd al zo bepalend kan zijn bij de koploper van de Eredivisie dan zou een uitnodiging vanuit Zeist helemaal niet gek zijn", schreef Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De trainer in ruste voegde er aan toe dat hij Wieffer 'mobieler' vindt dan Marten de Roon. "Dat is natuurlijk alleen maar mooi, maar ik ben er zelf niet echt mee bezig. Ik focus me gewoon op elke wedstrijd en ik moet het zelf laten zien. Dan zie ik het allemaal vanzelf wel", zo besluit Wieffer.