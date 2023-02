Bayern begint aan cruciale topper tegen Union met slechts één Nederlander

Zondag, 26 februari 2023 om 16:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:37

Matthijs de Ligt keert zondag tegen 1. FC Union Berlin terug in de basis bij Bayern München. De centrumverdediger werd tegen Borussia Mönchengladbach (3-2 verlies) nog gepasseerd en vervangt nu de geschorste Dayot Upamecano. Daley Blind en Ryan Gravenberch raken hun plek in het elftal juist kwijt en beginnen op de bank. De wedstrijd begint om 17.30 uur en is te zien op Viaplay.

Bayern raakte vorige week de koppositie in de Bundesliga kwijt door met 3-2 te verliezen van Gladbach. Vroeg in dat duel kreeg Upamecano een rode kaart, waardoor de Fransman geschorst is. Het biedt De Ligt een nieuwe kans in de basis. Het is afwachten of Julian Nagelsmann een drie- of viermansdefensie voor ogen heeft voor de topper tegen Union, dat op plek drie exact evenveel punten heeft als nummer twee Bayern.

Union Berlin schakelde donderdag Ajax uit in de Europa League door de return in de tussenronde met 3-1 te winnen. Danilho Doekhi en Sheraldo Becker blijven gehandhaafd in de basisopstelling, waarin ook Morten Thorsby terugkeert. De ex-middenvelder van sc Heerenveen begon tegen Ajax op de reservebank. Ook Josip Juranovic, goed voor een treffer en een assist tegen de Amsterdammers, begint op de bank.

Titelconcurrent Borussia Dortmund wist zaterdag te winnen bij TSG Hoffenheim (0-1) en dus heeft Bayern een overwinning nodig om weer in punten gelijk te komen. Hetzelfde geldt echter voor Union, dat net als Bayern 43 punten heeft ten opzichte van de 46 punten van Dortmund. Grote meevaller voor Julian Nagelsmann is de terugkeer van Sadio Mané. De Senegalees stond maanden aan de kant wegens een kuitblessure, miste het WK, maar is nu fit genoeg om zijn rentree in de wedstrijdselectie te maken. Dayot Upamecano ontbreekt wegens een schorsing, terwijl ook de al langer geblesseerde Noussair Mazraoui, Lucas Hernández en Manuel Neuer er niet bij zijn. In de laatste zeven onderlinge ontmoetingen met Union verloor Bayern niet één keer (vier overwinningen, drie gelijke spelen).

Union is dit kalenderjaar nog ongeslagen in alle competities en kwalificeerde zich donderdag bovendien ten koste van Ajax voor de achtste finale van de Europa League. De ontmoeting met Bayern eerder dit seizoen in Berlijn eindigde in een 1-1 gelijkspel. Sheraldo Becker maakte toen één van zijn zeven Bundesliga-treffers dit seizoen. De spits begon het seizoen stormachtig, maar wist het net sinds 9 november vorig jaar niet meer te vinden. Desondanks leed Union in 2023 alleen puntenverlies in de vorige speelronde tegen Schalke 04 (0-0). Danilho Doekhi was dit kalenderjaar al vier keer de gevierde man. De verdediger blijkt zeer effectief uit met name hoekschoppen. Trainer Urs Fischer kan geen beroep doen op de geblesseerde András Schäfer, maar heeft verder iedereen tot zijn beschikking.

Opstelling Bayern München: Sommer; Stanisic, Pavard, De Ligt, Davies; Goretzka, Müller, Kimmich; Coman, Choupo-Moting, Musiala.

Opstelling Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Laïdouni, Khedira, Thorsby, Roussillon; Becker, Siebatcheu