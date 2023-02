Schouten velt Inter met heerlijke assist en helpt Napoli aan enorme marge

Zondag, 26 februari 2023 om 14:25 • Guy Habets • Laatste update: 15:10

Internazionale is tegen een nieuwe nederlaag in de Serie A aangelopen. De zwart-blauwe formatie uit Milaan ging op bezoek bij Bologna kopje onder door een fraai doelpunt van Riccardo Orsolini: 1-0. De assist op de winnende goal was bijzonder fraai en kwam van de voet van Jerdy Schouten, die een prima wedstrijd speelde. De verliespartij van Inter zorgt ervoor dat Napoli, dat zaterdag al won, nu achttien (!) punten los staat.

Ten opzichte van het met 1-0 gewonnen Champions League-treffen met FC Porto voerde trainer Simone Inzaghi een aantal wijzigingen door bij i Nerazzurri. Dat was goed nieuws voor Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, want beide Nederlanders kregen in tegenstelling tot afgelopen woensdag een basisplaats toebedeeld. Ook Romelu Lukaku, die midweeks de winnende treffer op zijn naam zette, stond in de basis. Aan de zijde van Bologna maakte Schouten zijn opwachting.

Inter had geen goede herinneringen aan het Stadio Renato Dall'Ara, waar vorig seizoen de Scudetto werd verspeeld aan stadgenoot AC Milan na een 2-1 nederlaag tegen Bologna. Ook dit seizoen bewees de thuisploeg een lastig te nemen horde te zijn, want de nummer zeven van de Serie A had in de eerste helft het betere van het spel. I Rossoblú speelde aanvallend en leek via Musa Barrow al snel op voorsprong te komen. De spits schoot knap raak, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later ontsnapte Inter opnieuw. Roberto Soriano plaatste de bal van afstand op de lat.

Heel veel wisten de gasten uit Milaan daar niet tegenover te zetten in de eerste helft en ook na de rust hield het niet over. Zonder De Vrij, die in de kleedkamer achterbleef, bleef Inter moeizaam voetballen en leek puntenverlies in de maak. Toch kwamen er kansen. Lukaku en de ingevallen Edin Dzeko hadden de overwinning mee kunnen stelen, maar hun inzetten van dichtbij verrasten doelman Lukasz Skorupski niet. In de slotfase was het wel raak aan de andere kant van het veld. Na een fout op het middenveld bij Inter pikte Schouten de bal op, waarna hij een fabelachtige pass in huis had op Orsolini. Die pegelde de winnende 1-0 tegen de touwen.

???????????????? IS DE NAAM ???? Inter is zwak tegen Bologna en wordt afgestraft met een lekkere uithaal van Orsolini ??#ZiggoSport #BolognaInter pic.twitter.com/jegE8Cpb6o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2023