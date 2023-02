Feyenoord legt druk bij achtervolgers na zorgeloze middag in Sittard

Zondag, 26 februari 2023 om 14:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:33

Feyenoord is het uitduel met Fortuna Sittard zonder kleerscheuren doorgekomen: 2-4. De Rotterdammers speelden een uitstekende eerste helft en stonden bij rust al op een comfortabele 0-3 voorsprong. Fortuna deed na rust nog wel iets terug, maar was niet bij machte om de koploper van de Eredivisie echt aan het wankelen te krijgen. Een formidabele afstandsknal van Mats Wieffer van ruim twintig meter vormde het hoogtepunt van de wedstrijd. Gernot Trauner maakte een kwartier voor tijd zijn rentree na maandenlang blessureleed.

Trainer Arne Slot had in Limburg voor het eerst sinds lange tijd weer de beschikking over Trauner. De Oostenrijker lag sinds november uit de roulatie vanwege blessureleed, maar keerde tegen Fortuna terug in de wedstrijdselectie. Hij begon op de bank. Wel was er een basisplaats voor Orkun Kökçü. Hij moest de topper tegen AZ missen vanwege een schorsing. Ook Oussama Idrissi kon weer rekenen op een basisplaats. De geblesseerde Quinten Timber werd op het middenveld vervangen door Javairô Dilrosun. Laatstgenoemde bekleedde net als tegen AZ de nummer 10-positie.

Feyenoord had in de eerste helft werkelijk niets te duchten van Fortuna en kon vrank en vrij spelen. Het leidde al in de vijfde minuut tot een kans voor Idrissi. De buitenspeler kreeg de mogelijkheid om uit te halen van zo'n twintig meter, maar vond Ivor Pandur op zijn weg. In de tegenaanval was Burak Yilmaz wel trefzeker. De Turkse clubtopscorer genoot een vrije doortocht richting het doel van Timon Wellenreuther, maar werd teruggevlagd wegens buitenspel eerder in de aanval. Vijf minuten later greep Feyenoord de terechte voorsprong.

Mats Wieffer met een kanonskogel ????#FORFEY — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

Na een cornerbal vanaf de rechterkant van het veld kopte Dávid Hancko de bal tegen Ximo Navarro aan, waarna de verdediger van Fortuna de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman werkte. De thuisploeg stelde in de eerste helft diep teleur en zag de score na een kwartier oplopen. Na een actie over links van Idrissi kwam de bal via Dilrosun bij Wieffer terecht, die zich niet bedacht en de bal met een kanonskogel in de linkerbovenhoek joeg: 0-2. Op slag van rust werd de marge ook nog naar drie getild. Na geklungel in de defensie van Fortuna bood Alireza Jahanbakhsh de niet te missen kans aan Santiago Giménez.

Getergd Fortuna

Na rust zette Fortuna meteen aan, wat al snel tot de aansluitingstreffer leidde. Nadat George Cox eerst nog de paal raakte, was het een paar tellen later wel raak via Deroy Duarte. De middenvelder vond de linkerhoek met een bekeken schot. De thuisploeg kreeg daarop de geest en leek via de ingevallen Thomas Buitink zelfs op 2-3 te komen, maar de spits kwam net te kort op een scherp aangesneden voorzet van Cox. Slot besloot daarop Danilo en Igor Paixão binnen de lijnen te brengen en zag laatstgenoemde meteen doel treffen.

Na een voorzet van Marcus Pedersen kwam de bal ietwat gelukkig voor de voeten van de Braziliaan, die zijn inzet via een Fortuna-been over de doellijn zag hobbelen. In het restant van de tweede helft zag Paixão nog een inzet gekeerd worden en moest Wellenreuther handelend optreden op een poging van Buitink. De aanvalsdrang van de Fortunezen leidde vijf minuten voor tijd tot een tweede treffer, toen Dimitris Siovas raak kopte uit een hoekschop. Slot had even daarvoor Trauner binnen de lijnen gebracht voor zijn rentree.

In de absolute slotfase ging Fortuna op jacht naar de 3-4 en was het daar dicht bij via Paul Gladon. De ingevallen spits kon aanleggen van zo'n twintig meter, maar zag zijn poging eenvoudig gepakt worden door Wellenreuther. Een poging van Paixão ging niet veel later anderhalve meter naast. Aanstaande woensdag staat de volgende test te wachten voor Feyenoord. Dan is het in Abe Lenstra Stadion sc Heerenveen de tegenstander in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker.