Verheydt imiteert Maradona maar dat levert ADO niet de overwinning op

Zondag, 26 februari 2023 om 14:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:48

ADO Den Haag is voor de negende keer op rij ongeslagen gebleven in de Keuken Kampioen Divisie. Toch zal trainer Dick Advocaat met het oog op de derde periode waarschijnlijk niet tevreden zijn over het bloedeloze 0-0 gelijkspel bij FC Den Bosch van zondag. ADO, donderdag tegenstander van PSV in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker, staat in die periode nog wel bovenaan, met vijftien punten uit zeven wedstrijden. Er zijn in de derde periode nog twee duels te gaan.

In de beginfase claimde ADO, en met name Advocaat, tot twee keer toe een strafschop. Xander Severina ging in de eerste tien minuten tweemaal onderuit in het strafschopgebied van Den Bosch, maar in beide gevallen weigerde arbiter Pol van Boekel om de bal op de stip te leggen. Er gebeurde verder vrij weinig in de eerste helft, die niet kon worden afgemaakt door Joey Konings. De aanvalsleider van de thuisclub haakte na 36 minuten geblesseerd af. Kort daarna kopte Thomas Verheydt in kansrijke positie recht in de handen van doelman Wouter van der Steen.

Dick Advocaat is het er op z'n zachtst gezegd niet helemaal mee eens... ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

Vijf minuten later was een kopbal van opnieuw Verheydt, uit een voorzet van Joey Sleegers, wederom niet goed genoeg om het Van der Steen echt lastig te maken. Het tempo bij beide teams was ook na rust erg laag en echte kansen waren dan ook nauwelijks te noteren. Den Bosch stichtte in de eerste helft nog gevaar via onder meer Danny Verbeek, maar in het tweede bedrijf werden de thuissupporters niet echt meer verwend. ADO maakte ook geen geweldige indruk, al bleven de bezoekers het proberen in de slotfase.

Verheydt hoopte acht minuten voor het einde de matchwinner te worden voor ADO toen hij Van der Steen van dichtbij probeerde te passeren. De aanvaller bleek echter zijn hand te hebben gebruikt en het was dan ook logisch dat Van Boekel hiervoor floot en een gele kaart uitdeelde aan Verheydt, die later nog in botsing kwam met Van der Steen. De keeper moest zich hierdoor laten vervangen. In de slotminuten gebeurde er weinig meer in Den Bosch, waardoor ADO met een punt kan toewerken naar de uitwedstrijd in de beker tegen PSV van donderdagavond. Vier dagen later wacht overigens het thuisduel met Heracles Almelo, de huidige nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie.

Diego Armando Verheydt ?? #DBOADO — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 25 18 3 4 33 57 2 Heracles Almelo 26 17 3 6 41 54 3 Almere City FC 26 14 4 8 9 46 4 Willem II 26 12 7 7 14 43 5 VVV-Venlo 26 12 6 8 2 42 6 FC Eindhoven 26 11 6 9 -3 39 7 Jong AZ 25 11 5 9 4 38 8 MVV Maastricht 25 11 5 9 3 38 9 NAC Breda 26 11 4 11 -3 37 10 Telstar 26 9 9 8 -11 36 11 ADO Den Haag 26 9 8 9 -4 35 12 Roda JC Kerkrade 26 10 4 12 -2 34 13 De Graafschap 26 9 6 11 2 33 14 Jong PSV 25 8 7 10 -1 31 15 Helmond Sport 26 8 5 13 -18 29 16 Jong Ajax 26 6 10 10 -4 28 17 FC Den Bosch 26 8 3 15 -15 27 18 TOP Oss 26 8 3 15 -16 27 19 FC Dordrecht 26 7 5 14 -12 26 20 Jong FC Utrecht 26 5 5 16 -19 20