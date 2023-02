‘Hij speelt echt alsof hij al honderd jaar in het eerste van Feyenoord staat’

Zondag, 26 februari 2023 om 13:23 • Guy Habets • Laatste update: 13:41

Mario Been heeft tijdens de eerste helft van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord genoten van Mats Wieffer. De middenvelder, die de 0-2 voor zijn rekening nam middels een heerlijk afstandsschot, heeft zich geruisloos in het eerste elftal van de Rotterdammers gespeeld en dat is ook de analist van ESPN opgevallen.

Nadat Feyenoord via een eigen doelpunt van Ximo Navarro al vroeg op voorsprong was gekomen in Sittard, pegelde Wieffer de Stadionclub naar een ruimere marge. Een verdiend doelpunt, zo stelde Been tijdens de rustanalyse op ESPN. "Wieffer speelt echt alsof hij al honderd jaar in het eerste speelt. Het is een genot om naar hem te kijken en dat schot heeft de keeper alleen maar gehoord. Dit is zijn eerste competitiegoal en dat verdient hij ook."

Mats Wieffer met een kanonskogel ????#FORFEY — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

Been vindt het opvallend dat de Tukker, die in de zomer werd overgenomen van stadgenoot Excelsior, zo snel al een belangrijke rol heeft bij Feyenoord. "Hij is constant de verbinding tussen de laatste lijn en het middenveld, hij maakt driehoekjes en verlegt het spel. Deze schiet hij ook nog eens uitstekend in. Dat geluid van de bal tegen het net, lekker toch? Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Wieffer speelt uitstekend bij Feyenoord en zoals hij nu speelt, is hij niet weg te denken uit de basis."

Feyenoord kwam vlak voor rust via Santiago Giménez, die na een blunder achterin bij Fortuna van dichtbij kon scoren, ook nog op 0-3. De formatie van trainer Arne Slot koerst derhalve af op een simpele overwinning in Limburg en Been verwacht dat de oefenmeester na afloop tevreden zal zijn over het spel van zijn ploeg. "Feyenoord speelt hier voetballend gezien een van zijn beste wedstrijden van het seizoen. Vooral over de rechterkant ziet het er goed uit."