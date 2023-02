Krankzinnige taferelen in Polen: fan wordt van de tweede ring getrokken

Zondag, 26 februari 2023 om 13:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:20

De wedstrijd tussen Legia Warschau en Widzew Lódz is vrijdag uitgedraaid op rellen. Na afloop van het duel in de hoogste Poolse voetbalcompetitie kwam het tot een confrontatie tussen fans van beide clubs en beveiligers. Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe een man van de tweede ring naar beneden wordt getrokken. Het is niet precies bekend hoe hij er nu aan toe is.

Wedstrijden tussen Legia en Widzew staan vaak garant voor extra spanning in de Ekstraklasa, zowel binnen als buiten de lijnen. Afgelopen vrijdag was het voor het eerst sinds 2019 dat beide ploegen elkaar weer eens troffen op het hoogste niveau. De thuisploeg kwam tot twee keer toe op voorsprong, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Het duel eindigde in een 2-2 gelijkspel. Legia is de nummer twee in de Ekstraklasa, Widzew heeft zeven punten minder en is de nummer drie.

Kilka osób z "Zylety" przeskoczylo na sektory VIP i zaatakowalo grupe osób z szalikiem Widzewa. Doszlo do przepychanek z ochrona, jedna z osób spadla z trybuny. Szkoda, ze tak dobry mecz konczy sie takimi obrazkami... #LEGWID pic.twitter.com/UgAVV6e0IS — Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) February 24, 2023

Op de tribunes kwam het na het laatste fluitsignaal tot ongeregeldheden tussen beide supportersgroepen. Een groep Legia-supporters probeerde het uitvak te bereiken, waarna er rake klappen vielen. Verschillende supporters van de Zyleta, de noordelijke tribune waar de meest fanatieke aanhang zit, hadden het gemunt op een groep mensen met een Widzew-sjaal. Een van hen werd daarbij van de tweede ring naar beneden getrokken. Volgens Poolse media slaagde de man erin om op eigen kracht overeind te komen, maar niet veel later klonken er tal van sirenes rond het stadion.

De beelden doen sterk denken aan de rellen tijdens OGC Nice - 1. FC Köln van afgelopen september. Ook daar viel een supporter van de tweede ring naar beneden. Tijdens het Conference League-duel in de Allianz Riviera sloegen de stoppen volledig door bij beide supportersgroepen, wat leidde tot 32 gewonden. Een van hen verkeerde lange tijd in kritieke toestand. Ook politieagenten en stewards raakten bij die wedstrijd gewond. De politie zette uiteindelijk 650 agenten in om de orde te herstellen.