Feyenoord moet van Willems ‘alles doorlaten’: ‘Want anders komt hij niet’

Zondag, 26 februari 2023 om 11:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:04

Het zoontje van Jetro Willems mag zich binnenkort melden in de opleiding van Feyenoord, zo onthult de linksback van FC Groningen zondag in een video-interview met Goedemorgen Eredivisie. De vleugelverdediger voegt er gelijk grappend aan toe dat Feyenoord volgende week dan wel 'alles moet doorlaten'. Groningen gaat zaterdag 4 maart namelijk op bezoek bij de koploper in De Kuip.

"Waar gaat jouw zoontje spelen?", vraagt presentator Milan van Dongen van ESPN aan de flankspeler. "Die speelt volgend jaar bij Feyenoord", antwoordt Willems, die er gelijk een kwinkslag aan toevoegt. "Als Feyenoord nog wil dat mijn zoontje daar naar toekomt volgend seizoen, dan moeten ze alles doorlaten. We spelen volgende week tegen hen, dan moeten ze even alles doorlaten. Want anders komt hij niet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Willems junior is overigens geen linkspoot, zoals zijn vader wel is. "Nee, hij is rechts." Van Dongen neemt aan dat de Groningen-speler het 'schitterend vindt' dat zijn zoon door Feyenoord is gescout. "Jazeker, ik ben heel trots op hem. Ik was eigenlijk wel verbaasd, want voor mij hoeft het niet, zeg maar. Hij hoeft niet te voetballen en mijn pad te bewandelen. Maar ik zag hem laatst weer bij Feyenoord en hij heeft echt zijn best gedaan. Ik ben supertrots op hem", aldus de winteraanwinst van Groningen.

De inmiddels 28-jarige Willems debuteerde zaterdag als invaller bij Groningen, dat met 3-0 won van Excelsior. De linksback hoopt gaandeweg steeds meer minuten te kunnen maken voor de Trots van het Noorden. "Ik heb heel lang niet gespeeld. Ik ben fit, maar wedstrijdfit zijn is natuurlijk iets anders. Maar ik probeer er in de aankomende twee wedstrijden wel naartoe te werken, laat ik het zo zeggen."