Jorien van den Herik: ‘Die mensen hebben leugenachtig supporters beïnvloed’

Zondag, 26 februari 2023 om 10:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:08

Jorien van den Herik vindt het mooi dat Michael van Praag het openlijk voor hem opneemt. De voormalig bondsvoorzitter van de KNVB en preses van Ajax nam de term 'schandalig' in de mond om de manier van behandelen van zijn voormalig collega bij Feyenoord te duiden. Van den Herik tilt daar zelf niet zo zwaar aan, al laat hij in Goedemorgen Eredivisie hoe hij over sommige geledingen binnen de Rotterdamse club denkt.

"Ik vind het schandalig hoe Jorien wordt behandeld door Feyenoord. Jorien wordt voor niks meer uitgenodigd", aldus Van Praag in gesprek met ESPN. "Hij moet zelf maar zien dat hij een kaartje krijgt voor een wedstrijd. Door sommige mensen wordt hij nog altijd met de nek aangekeken. Dat verdient hij niet en dat hoort niet. Die man heeft heel erg veel voor Feyenoord gedaan." Van den Herik is blij verrast door de woorden van Van Praag, die jarenlang de leiding had bij Ajax.

Jorien van den Herik vol lof over de staf van Feyenoord ??



"Die leveren een topprestatie" — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

Reactie van den Herik

"Dat is mooi", zo reageert Van den Herik zondag bij ESPN. "Dat is eigenlijk wel opvallend dat anderen zich er drukker om maken dan ik. Ik weet dat dat nou eenmaal bij voetbal hoort. Er is bij Feyenoord, naar mijn beste weten, nog nooit een voorzitter fatsoenlijk vertrokken. Alleen de manier waarop ik ben vertrokken.... En er zijn een aantal mensen die daarbij betrokken waren, die zitten nog steeds in de organisatie. Die hebben gewoon leugenachtig supporters beïnvloed. Die hebben zelfs meegewerkt aan het faciliteren van spandoeken in het stadion tegen de voorzitter, tegen mij."

"Je kan toch niet van mij verwachten dat ik aardig ben tegen die mensen", vervolgt Van den Herik. "Ik krijg geen seizoenkaart, die iedereen vroeger wel kreeg. Een oud-voorzitter krijgt een seizoenkaart, of ze nou komen of niet. Ik heb hem niet gekregen. Ik vind het allemaal prima, maar je kan van mij niet verlangen dat ik met mensen die mij echt een mes in de rug hebben gestoken, dat ik daar aardig tegen ben." Sjoerd Mossou vraagt aan Van den Herik hoe vaak hij teruggeweest is bij Feyenoord sinds zijn vertrek in 2006 na een interne machtsstrijd. "Vijf of zes keer, denk ik", zo luidt het antwoord van de oud-voorzitter.

"Het zit niet diep, nee. Ik slaap er geen minuut slecht door", wil Van den Herik ondanks alles positief blijven. "Ik vind dat zoiets eigenlijk niet had moeten gebeuren. Natuurlijk heb ik fouten gemaakt." Hans Kraay junior wil weten wie er 'leugenachtig' is geweest binnen de Feyenoord-organisatie. "Het bestuur. Er was destijds een commissie-Kerkum, die heeft zijn kans schoon gezien en weten te bewerkstelligen, via de supporters zelfs nota bene, om mij op valse gronden de deur uit te werken", aldus Van den Herik, tussen 1992 en 2006 voorzitter van Feyenoord.