Hans Kraay valt over moment tijdens PSV - Sevilla: ‘Dit is uniek in de wereld’

Zondag, 26 februari 2023 om 10:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:03

Hans Kraay junior heeft donderdagavond met stijgende verbazing naar de beginfase van PSV - Sevilla (2-0) gekeken. De Eindhovenaren stonden voor de schier onmogelijk taak om een 3-0 nederlaag uit het heenduel goed te maken en slaagden daar uiteindelijk niet in. Dat had volgens Kraay junior vooral te maken met de spelopvatting van de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij, die in de beginfase geen aanstalten maakte om de boel recht te trekken.

Zondag bij Goedemorgen Eredivisie wordt het Europese duel van PSV geanalyseerd. "PSV heeft uit met 3-0 verloren, maar de spelers geloofden nog in een overwinning thuis. De trainer zei dat ze niet kansloos waren", aldus Kraay junior. "Sampaoli zei dat het zomaar eens kon gaan spoken. Toen ben ik er even goed voor gaan zitten. Maar toen zag ik de aftap... De bal ging van Van Aanholt naar Branthwaite, naar Ramalho en Mwene en terug. Als supporter zou ik even rustig mijn neus gaan snuiten."

De beelden tonen aan dat PSV in de openingsminuut geen enkele aanstalten maakte om de ploeg van Sampaoli onder druk te zetten. "Dit is bijna uniek in de wereld", aldus Kraay junior. "Een ploeg die met 3-0 achter staat en dan anderhalve minuut de bal even rustig rondspeelt. Dit mogen ze van Sevilla nog wel drieënhalf uur doen. Toen was ik afgehaakt." Het offensief van PSV werd uiteindelijk wel ingezet, maar kwam veel te laat. Doelpunten van Luuk de Jong en Fábio Silva waren niet genoeg om de volgende ronde van de Europa League te bereiken.

Sjoerd Mossou haakt op de woorden van Kraay junior in. "Met die vijf wissels kun je tegenwoordig heel veel trucs uithalen", aldus de tafelgenoot en journalist van het Algemeen Dagblad. "Je kunt in dit soort situaties makkelijk met vijf spitsen beginnen als je wil, dat kun je altijd nog rechttrekken. Dat doen trainers weinig. Co Adriaanse deed dat vroeger weleens. Dan zette hij Mark Schenning in de spits."