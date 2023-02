Bizar: Roger Schmidt wordt bekogeld, haalt zijn gram en krijgt direct rood

Zondag, 26 februari 2023

Roger Schmidt heeft zaterdagavond in de absolute slotfase van Vizela - Benfica (0-2) een rode kaart gekregen. De voormalig trainer van PSV kreeg het aan de stok met het thuispubliek, dat een flesje water naar het hoofd van de Duitser gooide. Schmidt pakte het flesje op en gooide het terug in het publiek, waarop de scheidsrechter hem rood gaf. De 55-jarige oefenmeester werd daarop naar de tribune verwezen, waar hij naast zijn belagers kwam te zitten.

Benfica stond op bezoek bij Vizela op een 0-1 voorsprong, toen João Mário de score diep in blessuretijd verdubbelde. A Bola schrijft dat de bank van Benfica de treffer vervolgens dusdanig uitbundig vierde, dat dit tot een opgefokt thuispubliek leidde. Een van de supporters was zijn emoties niet de baas en gooide een flesje water richting Schmidt. De Duitser pakte het op, gooide het terug in het publiek en kreeg daarop rood. Bij zijn gang naar de spelerstunnel maakte hij op ironische wijze het gebaar van de eindstand.

Roger Schmidt é um treinador «genuíno e frontal», que não se deixa intimidar em ambientes hostis.pic.twitter.com/8IrczxwELm — MasterPT (@MasteringPT) February 26, 2023

Schmidt, die met zijn ploeg voor de zesde keer op rij wist te winnen, zei na afloop tijdens de persconferentie wel te kunnen leven met de rode kaart. "Ik reageerde op wat provocaties van supporters die achter me zaten. Dat is niet toegestaan, daarom accepteerde ik de rode kaart", aldus Schmidt. "Het was een hele moeilijke wedstrijd voor ons. Zij speelden erg dapper en waren heel sterk in de omschakeling. We speelden zeker geen perfecte wedstrijd, maar het is vooral belangrijk dat we gewonnen hebben. Zij hadden de wedstrijd ook kunnen winnen."

Schmidt hangt mogelijk een zware schorsing boven het hoofd. De kans bestaat dat de ex-PSV-coach enkele weken moet toekijken vanaf de tribune. Benfica gaat door de overwinning met 59 punten uit 22 wedstrijden aan de leiding in de Portugese competitie. Achtervolger FC Porto heeft acht punten minder, maar speelde ook een wedstrijd minder. In de achtste finales van de Champions League wist de ploeg van Schmidt afgelopen week met 0-2 te winnen van Club Brugge, waardoor de kwartfinale binnen handbereik is.