‘Het is schandalig hoe Van den Herik wordt behandeld door Feyenoord’

Zondag, 26 februari 2023 om 08:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:16

Michael van Praag heeft een lans gebroken voor Jorien van den Herik. De voormalig bondsvoorzitter van de KNVB vindt het 'schandalig' hoe de oud-voorzitter wordt behandeld door Feyenoord. Van den Herik kwam in 2006 vanwege financiële perikelen flink onder druk te staan bij Feyenoord, maar wist er wel onder meer twee keer landskampioen te worden en drie keer de beker te winnen. Ook won Feyenoord de UEFA Cup onder het voorzitterschap van Van den Herik.

In de tijd dat Van den Herik de scepter zwaaide bij Feyenoord, had Van Praag de leiding bij Ajax. In die hoedanigheid kwamen beide bestuurders elkaar veelvuldig tegen. "Ik vind het schandalig hoe Jorien wordt behandeld door Feyenoord. Jorien wordt voor niks meer uitgenodigd", aldus Van Praag in gesprek met ESPN. "Hij moet zelf maar zien dat hij een kaartje krijgt voor een wedstrijd. Door sommige mensen wordt hij nog altijd met de nek aangekeken. Dat verdient hij niet en dat hoort niet. Die man heeft heel erg veel voor Feyenoord gedaan."

Uiteindelijk trad Van den Herik in 2006 af na een interne machtsstrijd af bij Feyenoord. Van Praag zegt veel van zijn collega te hebben geleerd. "Jorien was een hele vooruitstrevende voorzitter. Mijn allerbeste collega in de tijd dat ik bij Ajax zat, en hij natuurlijk bij Feyenoord. Hij had veel kracht om plannen daadwerkelijk door te drukken." Over een mogelijke terugkeer van Van den Herik bij Feyenoord is Van Praag duidelijk. "Ik vind, maar dat heeft niks met Feyenoord te maken, dat je nooit moet terugkeren in de organisatie waar je gewerkt hebt."

Van den Herik kwam in 1984 bij Feyenoord binnen als geldschieter, om de transfers van verschillende spelers te bekostigen. Enkele jaren later had hij drie miljoen euro in de club gestoken. In 1988 werd hij voorzitter van de Beheerstichting en in die hoedanigheid in 1989 president van Stadion Feyenoord. Toen Feyenoord in 1991 bijna werd meegetrokken in het faillissement van toenmalig sponsor HCS, eiste Van den Herik een plek in het bestuur op, onder het motto: 'Als ik mijn geld kwijtraak, dan ben ik er graag zelf bij.'