Hakim Ziyech krijgt nu ook de voorkeur boven dure aankopen bij Chelsea

Zondag, 26 februari 2023 om 13:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:11

Hakim Ziyech staat in de basis van Chelsea voor de stadsderby op bezoek bij Tottenham Hotspur. Manager Graham Potter geeft de Marokkaan de voorkeur boven Mason Mount, Noni Madueke en Mykhaylo Mudryk. Arnaut Danjuma heeft geen plekje bij de eerste elf van Spurs toebedeeld gekregen. Antonio Conte, die zelf nog niet aanwezig is, kiest voor andere spelers in zijn voorhoede.

Ziyech mocht in de winterstop nog vertrekken bij Chelsea en leek op de slotdag op weg naar Paris Saint-Germain, maar op het laatste moment ging dat niet door. Toch kiest Potter steeds vaker voor de stilist uit Dronten, die ook nu vanaf de rechterkant zal spelen. Hij moet Kai Havertz, de valse spits van dienst, van aanvoer gaan voorzien. Raheem Sterling komt vanaf de linkerkant en dat betekent dat Madueke als reservespeler aan de Londense burenruzie moet beginnen.

Spurs, dat een Champions League-plekje wil behouden en voorlopig vierde staat, treedt met een voorhoede zonder Danjuma én Heung-Min Son aan. De Nederlander en de Zuid-Koreaan zitten naast elkaar op de bank en zien dat Dejan Kulusevski, Richarlison en Harry Kane de drie aanvallendste posities bezet houden. Fraser Forster verdedigt het doel omdat Hugo Lloris vanwege een blesusure ontbreekt. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op Viaplay.

Tottenham Hotspur maakt een wisselvallige periode door. Na de 1-0 overwinning op Manchester City ging het met 4-1 onderuit bij Leicester City, waarna een 1-0 nederlaag bij AC Milan en een 2-0 zege op West Ham United volgden. Chelsea is bepaald niet de favoriete tegenstander van Tottenham. Van de 61 onderlinge ontmoetingen in de Premier League wonnen the Spurs er slechts 7, werd er 21 keer gelijkgespeeld en verloren ze 31 keer. Conte is er nog niet bij. De Italiaan is nog herstellende van een galblaasoperatie, waardoor Cristian Stellini voorlopig de honneurs waarneemt. Tottenham moet het stellen zonder Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Lloris en Ryan Sessegnon. Eerder dit seizoen wist Kane in minuut 96 een punt te redden op Stamford Bridge: 2-2.

A wizard at work! ????? pic.twitter.com/Eoxun1RmnC — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 25, 2023

Chelsea kent een desastreuze fase. Ondanks vele winteraankopen wisten the Blues hun laatste vier Premier League-wedstrijden niet te winnen. Daarnaast werd er in de Champions League verloren van Borussia Dortmund (1-0). In de afgelopen speelronde ging Chelsea in eigen huis met 0-1 onderuit tegen hekkensluiter Southampton. Potter staat onder druk en grapte vrijdag op de persconferentie, door te zeggen dat hij te laat was omdat hij een crisisberaad had met de club. Het probleem bij de ploeg van Potter ligt in de voorhoede. In de laatste tien wedstrijden werd vier keer het net gevonden. Daarnaast wist Chelsea al zeven uitwedstrijden op rij in de competitie niet meer te winnen. César Azpilicueta heeft een hoofdblessure en is er, net als N'Golo Kanté en Christian Pulisic, niet bij.

Opstelling Tottenham Hotspur: Forster; Emerson, Romero, Dier, Lenglet, Davies; Skipp, Höjbjerg; Kulusevski, Kane, Richarlison.

Opstelling Chelsea: Kepa; James, Silva, Koulibaly, Chilwell; Loftus-Cheek, Fernández, Félix; Ziyech, Havertz, Sterling.