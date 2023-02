Xavi stelt wéér een andere linksbuiten op; Frenkie de Jong behoudt zijn plek

Zondag, 26 februari 2023 om 17:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:40

De opstelling van Barcelona voor het LaLiga-duel met Almería is bekend. Xavi heeft ervoor gekozen om zijn ploeg op meerdere posities te wijzigen ten opzichte van de verloren Europa League-wedstrijd tegen Manchester United (2-1). Frenkie de Jong behoudt zijn plek op het middenveld naast Sergio Busquets en Franck Kessié. Verder neemt Gavi de linksbuitenpositie over van Sergi Roberto; Raphinha moet aan de overzijde plaatsmaken voor Ferran Torres. De wedstrijd begint om 18.30 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Xavi wijzigt zijn ploeg op vier plekken na de teleurstellend verlopen strijd met Manchester United. In het hart van de defensie maakt de lichtgeblesseerde Ronald Araújo plaats voor Eric García en linksachterin neemt Jordi Alba de plek van Alejandro Baldé in. Het middenveld blijft ongewijzigd, terwijl de Catalaanse oefenmeester voorin twee wijzigingen doorvoert. Gavi speelt linksvoorin in plaats van Sergi Roberto; Ferran Torres krijgt aan de rechterkant de voorkeur boven Raphinha. Robert Lewandowski behoudt zijn plek in de spits.

Almería is verwikkeld in een hevige degradatiestrijd. De ploeg van trainer Rubi staat negentiende met 22 punten, maar weet dat het gat naar nummer dertien Sevilla slechts drie punten bedraagt. Ieder punt telt dus voor Almería, dat tegen Barcelona wel beter voor de dag zal moeten komen dan in zijn laatste drie wedstrijden. De wedstrijden tegen Rayo Vallecano (2-0) en Real Betis (3-2) gingen verloren, waarna er afgelopen weekend een afstraffing volgde bij Girona (6-2). Rubi vroeg de Almería-fans na afloop zelfs om vergiffenis. Toch gloort er hoop voor Almería: 19 van de 22 punten dit seizoen werden in het eigen Estádio de los Juegos Mediterráneos behaald. De laatste negen onderlinge ontmoetingen met Barcelona gingen echter verloren.

An inside look at the trip to Almería ??#AlmeríaBarça pic.twitter.com/OurhMqySA4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2023

Barcelona zal het treffen met los Indálicos met gemengde gevoelens ingaan. Enerzijds werd de ploeg van Xavi donderdag uitgeschakeld in de Europa League na een 2-1 nederlaag bij Manchester United. Anderzijds zag het dat Real Madrid zaterdag kostbare punten verloor in de stadsderby tegen Atlético Madrid (1-1). Bij een overwinning in Almería vergroten de Catalanen het gat met hun aartsrivaal tot tien punten. Barcelona moet het in Zuid-Spanje stellen zonder de geblesseerden Ousmane Dembélé, Pedri en Ansu Fati. Laatstgenoemde liep tijdens de training op vrijdag een kneuzing aan zijn linkerknie op. Tijdens de eerdere ontmoeting dit seizoen boekten de manschappen van Xavi een 2-0 overwinning op Almería. Frenkie de Jong maakte toen één van zijn twee LaLiga-treffers dit seizoen.

Opstelling Barcelona:Ter Stegen; Sergi Roberto, García, Christensen, Alba; De Jong, Busquets, Kessié; Ferran, Lewandowski, Gavi.