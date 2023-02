Erik ten Hag gaat met Wout Weghorst in de basis op jacht naar eremetaal

Zondag, 26 februari 2023 om 16:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:38

Erik ten Hag heeft zijn opstelling voor de EFL Cup-finale tegen Newcastle United bekendgemaakt. Antony heeft na zijn belangrijke treffer van afgelopen donderdag tegen Barcelona een basisplaats gekregen en start als rechtsbuiten. Wout Weghorst is, zoals wel vaker de afgelopen weken, ook bij de eerste elf terug te vinden. Ditmaal fungeert de 30-jarige Borner als spits.

Ten Hag lijkt achterin zijn sterkste formatie gevonden te hebben. David De Gea is de doelman en staat achter het centrale duo, bestaande uit Lisandro Martínez en Raphaël Varane. Diogo Dalot vervangt Aaron Wan-Bissaka op rechtsback, terwijl Luke Shaw aan de linkerkant de voorkeur krijgt boven Tyrell Malacia. Het middenveld bestaat uit Casemiro, Fred en Bruno Fernandes, terwijn Antony dus de rechtsbuiten is. Hij moet, samen met de excellerende Marcus Rashford en Weghorst, voor aanvallend gevaar zorgen.

In Newcastle ging het de afgelopen dagen vooral over de keepersproblemen. Nick Pope kon er vanwege een schorsing niet bij zijn en tweede doelman Martin Dubravka was niet speelgerechtigd, waardoor Loris Karius het doel van the Magpies verdedigt. Sven Botman krijgt, zoals te doen gebruikelijk, een basisplaats in het hart van de verdediging bij Newcastle. De wedstrijd begint om 17.30 uur en is te zien op Viaplay.

Man United gaat na de 2-1 overwinning op Barcelona in de Europa League met een goed gevoel de finale van de EFL Cup in. De laatste prijs dateert uit 2017 en dus zijn the Red Devils gebrand op nieuw succes. Man United stond negen keer eerder in de finale van de EFL Cup en kwam vijf keer als winnaar uit de strijd. Dit seizoen kwamen de finalisten elkaar een keer tegen. De competitiewedstrijd op Old Trafford eindigde in 0-0. Breder gezien zijn the Mancunians al zes wedstrijden ongeslagen tegen Newcastle. Het was deze week de vraag of Marcus Rashford zou kunnen spelen. De topscorer van de ploeg kwam niet ongeschonden uit de strijd met Barcelona. De aanval van Man United zal zondag scherp moeten zijn. Newcastle is namelijk de ploeg met veruit de minste tegendoelpunten (vijftien) in de Premier League.

?? "The people here are just lovely, man – so kind in the city, and it's really easy to settle down here. The city, the fans, the people around the club, the coaches, me – everybody is just on the same page. It's amazing to see." SB4. ???? — Newcastle United FC (@NUFC) February 24, 2023

Voor Newcastle wordt het zijn eerste EFL Cup-finale sinds 1976 en de eerste kans op een prijs sinds 1969. Het Wembley Stadium lijkt daar op voorhand echter niet het beste podium voor te zijn. De club verloor zijn laatste acht wedstrijden in het fameuze Londense stadion. Het ging in de aanloop naar de finale vooral om de keeperskwestie. Eerste doelman Pope pakte in de wedstrijd tegen Liverpool rood, waardoor hij de finale aan zich voorbij moet laten gaan. Dúbravka mag niet spelen, omdat hij eerder dit seizoen al voor Manchester United in het toernooi uitkwam. De Slowaak keerde na een huurperiode op Old Trafford deze winter terug in Newcastle. Het was daarom tot het laatste moment de vraag of trainer Eddie Howe voor Karius, Mark Gillespie of jeugdspeler Max Thompson zou kiezen. Het is Karius geworden.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fred, Fernandes; Antony, Weghorst, Rashford.

Opstelling Newcastle United: Karius; Trippier, Schär, Botman, Burn; Guimarães, Longstaff, Joelinton; Almirón, Saint-Maximin, Wilson.