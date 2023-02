Unibet Uitblinker: een hoge odd voor minstens vier goals bij Vitesse-Ajax!

Zondag, 26 februari 2023 om 10:00 • Rian Rosendaal

Ajax gaat na de uitschakeling in de tussenronde van de Europa League tegen Union Berlin op bezoek bij Vitesse. De Amsterdammers willen per se winnen om in het spoor te blijven van koploper Feyenoord. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Vitesse- Ajax is dit een speciale odd voor minstens vier doelpunten in GelreDome zondag. De reguliere quotering is 2.28. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Ajax en Vitesse kwamen in november tot precies vier doelpunten: in de Johan Cruijff ArenA eindigde de boeiende ontmoeting in een 2-2 gelijkspel.

Interim-trainer John Heitinga kreeg donderdag voor het eerst met tegenslag te maken. Naar eigen zeggen speelde Ajax best goed in Berlijn, maar desondanks was uitschakeling in Europa een feit door de 3-1 nederlaag. In de Eredivisie vergaat het Ajax onder Heitinga behoorlijk goed, de achterstand op Feyenoord bedraagt momenteel slechts drie punten. Bij winst in Arnhem doet Ajax helemaal mee om het kampioenschap.