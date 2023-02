Eretribune geniet van zeer beleefde Goes die Kraay met ‘u’ aanspreekt

Zaterdag, 25 februari 2023 om 23:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:56

Wouter Goes (18) tekende zaterdagavond tegen hekkensluiter SC Cambuur (2-1 winst) voor zijn eerste doelpunt in het shirt van AZ. Na afloop van de krappe overwinning geeft de nog jonge en onervaren centrumverdediger een heel beleefd interview aan verslaggever Hans Kraay junior, die er van staat te kijken door de trefzekere Goes met 'u' te worden aangesproken.

"Ik scoor niet vaak, en hij was ook nog goed lelijk", verwijst Goes bij ESPN naar zijn doelpunt van dichtbij tegen Cambuur. "Het was een lelijke goal, maar het voelt net zo lekker." Kraay kijkt op van het antwoord van de verdediger en benadrukt dat het juist een belangrijk doelpunt was, want AZ kwam hiermee op 2-0 in de slotfase. Een beetje een 'spitsengoal', zo luidt het oordeel. "Ik krijg hem gelukkig voor mijn voeten en ik schoot op goal, en toen zat hij erin. Ja, dat is echt een geweldig gevoel", aldus Goes bij het zien van de beelden van zijn treffer.

Goes is ondanks zijn doelpunt niet helemaal tevreden over zijn optreden in het AFAS Stadion. "Ik moet zeggen dat dit de slechtste wedstrijd was van de vijf die ik nu heb gespeeld. In de eerste helft zat ik niet lekker in mijn passing. Ik voelde wat, maar dat is geen excuus om slecht te spelen. Ik weet zelf ook wel dat ik beter moet." Kraay toont nogmaals zijn verbazing door te stellen dat Goes na zijn eerste goal in de Eredivisie en zijn spel tegen Björn Johnsen, een 'giraffe van 4 meter 12', nog steeds vindt dat hij slecht gespeeld heeft.

"Ja, ik vind niet dat ik heb gespeeld zoals ik hoor te spelen", antwoordt de bescheiden Goes. "Als je zo in elkaar zit, dan word je een echte", geeft Kraay mee aan de AZ-verdediger. "Als u het zegt", countert Goes, die met zijn antwoord weer een reactie uitlokt bij de verslaggever. "U? Als je nog een keer 'u' zegt heb je een probleem, hè." Bij De Eretribune zijn Kees Kwakman en Marciano Vink duidelijk onder de indruk van het interview dat Goes gaf. "Heel knap", aldus Vink.