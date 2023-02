Justin Kluivert bankzitter bij cruciale overwinning Valencia op zwak Sociedad

Valencia heeft zaterdagavond een cruciale zege geboekt in LaLiga. Los Che waren met 1-0 te sterk voor Real Sociedad dankzij een eigen doelpunt van Igor Zubeldia vlak voor rust. Bij Valencia bleef Justin Kluivert de hele wedstrijd op de bank zitten. De thuisploeg kreeg na rust kansen om de score te verdubbelen, maar slaagde daar niet in. Sociedad stelde echter teleur en wist de gelijkmaker niet te forceren. Door de overwinning stijgt Valencia naar de zeventiende plaats. Het staat nu een punt voor op zowel Getafe als Almería, die dit weekend nog wel in actie komen. Nummer drie Sociedad verzuimt afstand te nemen van Atlético Madrid en Real Betis.

Bij Valencia begon Kluivert dus op de bank. De vleugelspeler stond tijdens de verloren wedstrijd tegen Getafe (1-0) nog in de basis. De Braziliaan Samuel Lino kreeg nu echter de voorkeur van trainer Rubén Baraja. De oefenmeester moest het stellen zonder een flink aantal belangrijke krachten: Edinson Cavani, Jaume Doménech, José Gayà, Marcos André en Nico González. Mede daarom werd de spitspositie ingevuld door Samu Castillejo en Hugo Duro. Ook Sociedad kampte met de nodige kwetsuren. Onder meer David Silva, Artiz Elustondo en voormalig NAC'er Umar Sadiq waren niet fit genoeg om erbij te zijn in de sinaasappelstad. Spits van dienst was ex-Groninger Alexander Sørloth. De Noor kwam tot de wedstrijd van zaterdagavond tot negen treffers in achttien wedstrijden.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam op naam van Takefusa Kubo. De Japanner snelde langs enkele verdedigers van Valencia. Zijn pass op Mikel Oyarzabal bleek vervolgens te scherp. Diego Rico en Oyarzabal zorgden in het restant van de openingsfase voor meer Baskisch gevaar. Gescoord werd er echter niet. Valencia was aanvallend pover. Duro probeerde het met een kopbal van de penaltystip. Álex Remiro had daar een antwoord op. Toch kwamen de gastheren vijf minuten voor rust op voorsprong. Na een vlotte counteraanval bracht Toni Lato de bal bij Lino, de vanaf de linkerkant voor wilde geven op een ploeggenoot. De vervanger van Kluivert zag echter dat Zubeldia zijn voorzet tot doelpunt promoveerde. De verdediger zette een sliding in en moest toezien hoe hij Remiro onbedoeld passeerde: 1-0.

Vlak na rust kwam Sociedad bijna op gelijke hoogte. Robin Le Normand kopte, maar zag Giorgi Mamardashvili knap redding brengen. Aan de andere kant kreeg Hugo Duro een penalty na een vermeende overtreding van Alex Sola. De invaller raakte Duro zeer lichtjes en na het zien van de beelden besloot scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández om terug te komen op zijn beslissing. Aan de andere kant zag Diego Rico zijn door Dimitri Foulquier getoucheerde schot in het zijnet belanden. Valencia liet zich ook zien via Duro, die stuitte op Remiro. Duro schoot de rebound vervolgens naast. Invaller Jesús Vázquez, amper een minuut in het veld, was met een schot in de korte hoek dicht bij de 2-0. Ogenblikken later schoot Lino op de paal. In de slotfase bleek Sociedad niet meer in staat om de gelijkmaker aan te tekenen.