Tannane en Proper bezorgen overtuigend NEC tweede Eredivisie-zege op rij

Zaterdag, 25 februari 2023 om 22:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:13

NEC heeft zaterdagavond een overtuigende zege in de Eredivisie geboekt. De Nijmegenaren wonnen met 3-0 van FC Volendam dankzij treffers van Ivan Márquez, Landry Dimata en Pedro Marques. Oussama Tannane was bij zijn terugkeer belangrijk en liet zich zien met een bijzonder fraaie assist bij de tweede goal. Uitblinker aan de kant van de Nijmegenaren was Dirk Proper. Door de overwinning stijgt NEC naar de negende plaats. Volendam staat veertiende en zal hopen dat de concurrenten in de onderste regionen ook punten laten liggen.

Bij NEC keerde Tannane terug in de basis na een schorsing. De technicus werd op het middenveld vergezeld door Proper en Lasse Schöne. Trainer Rogier Meijer had verder geen verrassingen in huis. Dimata begon in de spits en hij moest vanaf de zijkanten bediend worden door Elayis Tavsan (rechts) en Magnus Mattson (links). Ten opzichte van het met 2-0 gewonnen duel met Vitesse verdween Volendammer Derry John Murkin naar de bank. Zijn plek werd ingenomen door Dean James. Filip Stankovic keerde eveneens terug in de basis, waardoor Barry Louwers naar de bank verhuisde. Robert Mühren ontbrak in de selectie, terwijl Henk Veerman een reserverol toebedeeld kreeg. Gaetano was de diepe spits bij de Noord-Hollanders.

Al binnen een minuut leek Calvin Twigt op weg naar de 1-0. De middenvelder dacht echter te lang na en zag zijn mogelijkheid onschadelijk worden gemaakt door Bart van Rooij. Er was een kwartier gespeeld toen de thuisfans bijna konden juichen. Een vrije trap van Tannane ging door de benen van Stankovic, die zijn fout ternauwernood kon herstellen. Even later werd Tannane in de zestien geschampt door Benaissa Benamar. Het bleek onvoldoende voor Sander van der Eijk om een strafschop toe te kennen. Na ruim twintig minuten slalomde Tavsan langs twee Volendamse verdedigers en snelde hij richting doel. Het leverde echter niets op en in de tegenvaanval was Oristanio weg. De Italiaan stuitte op de voet van Cillessen en bleek later buitenspel te staan.

NEC kreeg daarna de grootste kans van de wedstrijd. Eerst wist Stankovic te redden op een kopbal van Mattsson, waarna de rebound van Proper van de lijn kon worden gekopt door Xavier Mbuyamba. Drie minuten voor rust kreeg Francesco Antonucci tijd en ruimte op de rand van de zestien. Zijn schot kon simpel worden gepakt door Cillessen. Het bleek het laatste echte gevaar van de eerste helft. NEC kwam beter uit de kleedkamer en een klein kwartier na rust pakten de gastheren de voorsprong. Een hoekschop van Schöne kwam via Philippe Sandler voor de voeten van Márquez, die Stankovic kansloos liet: 1-0. NEC bleef ook na de openingstreffer de betere ploeg.

Mattsson had een slim balletje in huis op Tavsan, die zijn poging net naast de paal zag belanden. Een half uur voor tijd was het alsnog raak. Proper ontdeed zich fraai van zijn directe tegenstander en gaf de bal aan Tannane. Hij had een afgemeten steekpass in huis op Dimata, die alleen nog maar hoefde af te ronden: 2-0. Via Tavsan (schot naast) en Tannane (vrije trap over) bleven de Nijmegenaren op zoek naar doelpunten. Volendam kwam in de slotfase tot een schot van Walid Ould-Chikh en een kopbal van Veerman. Beide keren had Cillessen een antwoord. De ervaren goalie had geen antwoord op een schot van Oristanio. De Italiaan zag zijn poging echter langs de verkeerde kant van de paal belanden. In de slotfase werd het nog 3-0. Een lange bal kwam terecht voor de voeten van Marques, die doorliep richting doel en raak schoot.