Van oorwassing tot punt in Londen, maar Liverpool overtuigt weer niet

Zaterdag, 25 februari 2023 om 22:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:22

Wederom een teleurstellend resultaat voor Liverpool. Vier dagen na de ontluisterende 2-5 nederlaag tegen Real Madrid in de achtste finale van de Champions League werd met 0-0 gelijkgespeeld op bezoek bij middenmoter Crystal Palace. Liverpool staat na het punt in Zuid-Londen op de enigszins teleurstellende zevende plaats in de Premier League, zes punten verwijderd van de top vier en de Champions League-plaatsen.

Manager Jürgen Klopp voerde wat betreft de ontmoeting met Palace vier wijzigingen door ten opzichte van de oorwassing tegen Real Madrid: Joël Matip, Naby Keïta, James Milner and Diogo Jota hadden basisplaatsen. Fabinho en Stefan Bajcetic werden naar de bank verwezen en Darwin Núñez en Joe Gomez ontbraken vanwege blessureleed. Matip stond naast Virgil van Dijk geposteerd en Cody Gakpo werd in de voorste linie geassisteerd door Mohamed Salah en Jota.

Henderson ontpopt zich tot nieuwe verdediger van Crystal Palace ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/3XgwPq8miK — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 25, 2023

Het getergde Liverpool gaf in minuut tien de eerste waarschuwing af. Gakpo bereikt Salah, die uiteindelijk niet verder kwam dan het zijnet. Aan de andere kant werd een slechte pass van Trent Alexander-Arnold de bezoekers bijna fataal. De alerte Alisson Becker redde echter op de lob van Jean-Philippe Mateta. Liverpool had pech toen Jota halverwege de eerste helft en van dichtbij de paal teisterde met een kopbal. Palace liet zich ook niet onbetuigd, met Marc Guéhi die binnen de zestien maar net naast kopte. Mateta had drie minuten voor rust de 1-0 op zijn schoen, maar zijn lob vloog over Alisson en via de bovenkant van de lat over het doel. De defensieve kwetsbaarheid van Liverpool kwam opnieuw aan het licht, al had dat deze keer geen tegentreffers tot gevolg.

Vier minuten na rust werd wederom de lat geraakt, ditmaal door Salah. Matip werd daarna van dichtbij van scoren afgehouden door Vicente Guaita. Klopp zorgde twintig minuten voor tijd voor vers bloed bij Liverpool: Roberto Firmino verving Jota en Fabinho loste Alexander-Arnold af. The Reds hadden veel de bal, maar dwongen nauwelijks wat af en waren tevens beducht voor de counter van Palace. Desondanks kreeg Gakpo nog een grote kans in de 81ste minuut, na goed voorbereidend werk van Salah. Guaita zag het gevaar echter op tijd in en de aanvaller schoot uiteindelijk naast. Gakpo werd kort daarna vervangen door Bajcetic, maar ook hij wist het net niet te vinden voor het tegenvallende Liverpool.