Van Basten: ‘Kijk nou, niets aan de hand!’ Diagnose: afgescheurde kruisband

Zaterdag, 25 februari 2023 om 22:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:10

Reinildo Mandava heeft tijdens de Madrileense derby zijn voorste kruisband afgescheurd, zo meldt Fabrizio Romano. De linksback van Atlético Madrid greep vroeg in de wedstrijd bij Real Madrid (1-1) naar zijn knie en liet zich met veel pijn aan het gewricht afvoeren met een brancard. Marco van Basten reageerde in de rust nog geïrriteerd en dacht dat het om aanstellerij ging. "Niets aan de hand", aldus de oud-spits bij Ziggo Sport.

Reinildo probeerde in de 21ste minuut om een bal over de achterlijn te laten lopen. De vleugelverdediger uit Mozambique werd echter afgetroefd door Federico Valverde, die de bal binnenhield en er vandoor was. Reinildo bleef zwaar aangeslagen achter op het gras, maar kreeg geen vrije trap. Terecht, volgens Van Basten. "Je ziet zoveel mensen tegenwoordig op de grond vallen, waarbij je denkt: wat is er aan de hand, man!?"

Van Basten was in de rust dus geïrriteerd. "Deze jongen laat die bal lopen... Moet je even kijken! Wat is er nu gebeurd? Waaraan kan hij nu geblesseerd zijn geraakt? Hij doet het allemaal zelf. Ik kan me niet voorstellen dat je hierbij uit moet vallen en in een brancard moet gaan liggen." Uiteindelijk bleek dat wel degelijk noodzakelijk. Reinildo werd direct afgevoerd en onderging een MRI-scan, die een afgescheurde kruisband uitwees. De linksback is minimaal zes maanden uit de roulatie.

In zijn algemeenheid ergert Van Basten zich aan het gedrag van veel voetballers. "Afgelopen week heb ik het ook weer gezien: mensen die moord en brand schreeuwen en twee minuten later voetballen ze weer. A: het is irritant om naar te kijken. B: je neemt de boel in de maling. Het spel wordt ervoor onderbroken, en vervolgens lopen ze daarna weer lekker te ballen. Scheidsrechters moeten ook gewoon door laten spelen, want er is veel te veel oponthoud in zo'n wedstrijd."