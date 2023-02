AZ bibbert hevig in de slotfase maar blijft wel in het spoor van Feyenoord

Zaterdag, 25 februari 2023 om 21:58 • Rian Rosendaal

AZ blijft in het spoor van Feyenoord, vorige week nog met 2-1 te sterk voor de Alkmaarders. In het eigen AFAS Stadion werd zaterdag in een soms moeilijke wedstrijd met 2-1 gewonnen van hekkensluiter SC Cambuur. Hierdoor is het verschil met Feyenoord, dat zondag aantreedt tegen Fortuna Sittard, teruggebracht naar twee punten en is de tweede plaats voorlopig in bezit. Vangelis Pavlidis was een van de doelpuntenmakers en is met elf treffers mede-topscorer in de Eredivisie, samen met Brian Brobbey en Anastasios Douvikas.

Pascal Jansen gaf bij AZ, dat inclusief de Europese duels met Lazio zes duels afwerkt binnen 22 dagen, dezelfde elf namen het vertrouwen als een week eerder in De Kuip tegen Feyenoord. Er was wel een nieuw gezicht op de reservebank, waar de negentienjarige Lewis Schouten voor het eerst plaatsnam. Bij Cambuur was er een eerste basisplek voor Mimoun Mahi, die in januari werd gehuurd van FC Utrecht. Jamie Jacobs keerde terug van een blessure, maar de middenvelder begon op de bank.

AZ - Cambuur lag even stil vanwege een fakkel op het veld.

Cambuur werd al in de zevende minuut gevaarlijk, toen Björn Johnsen door de defensie van AZ brak. De Noorse spits speelde de bal echter te ver voor zich uit en zag Matthew Ryan simpel ingrijpen. De eerste grote kans voor AZ volgde in de 24ste minuut. De voorzet van Miloz Kerkez werd van richting veranderd, waarna Pavlidis rakelings naast kopte. De Griekse spits wist vlak voor rust wel raad met een schietkans van zestien meter. Die ontstond toen Cambuur-verdediger Leon Bergsma de bal zomaar inleverde bij Jens Odgaard. De Deen passte door naar Pavlidis, die feilloos raak schoot: 1-0.

De tweede helft begon met een vervelend incident: vanaf de tribune werd een fakkel het veld opgegooid, waardoor arbiter Marc Nagtegaal het spel even stillegde. Nadien was AZ de bovenliggende partij al leverde dat geen tweede treffer op. Een goal van Pavlidis werd geannuleerd wegens buitenspel en Tijjani Reijnders en Jesper Karlsson wisten het doel net niet te vinden. Jordy Clasie liep tegen zijn vijfde gele kaart op en is daardoor geschorst voor het uitduel met Vitesse van volgende week vrijdag. Karlsson leek de 2-0 te maken toen hij net buiten de zestien de uitkomende Robbin Ruiter was gepasseerd en binnenschoot. De Zweed bleek echter hands te hebben gemaakt volgens de VAR. De tweede treffer kwam er alsnog ruim een kwartier voor tijd, toen de onlangs doorgebroken Wouter Goes na een halve scrimmage en van dichtbij binnentikte voor zijn allereerste AZ-treffer.

Het werd nog spannend toen Cambuur een strafschop kreeg met nog zeven minuten op de klok. Pantelis Hatzidiakos haalde invaller Remco Balk neer en de bal werd derhalve op de stip gelegd. Voormalig AZ'er Johnsen faalde vervolgens niet vanaf elf meter: 2-1. Diezelfde Johnsen zag kort daarna een voorzet vanaf links van Navarone Foor in het zijnet terechtkomen. Cambuur rook zijn kans en leek op 2-2 te komen toen Balk de bal in de korte hoek schoof. Aangever Roberts Uldrikis stond echter buitenspel op dat moment, waardoor de Friese treffer werd geannuleerd. AZ overleefde de zeven minuten aan blessuretijd, waarin Cambuur-middenvelder Mees Hoedemakers nog een tweede gele kaart en dus rood kreeg, en blijft dus in het spoor van Feyenoord.